Incendio en Camariñas (A Coruña)

Incendio en Camariñas (A Coruña) Concello de Camariñas

Costa da Morte

Controlado un incendio en Camariñas (A Coruña)

El fuego se propagó entre Xaviña y Lazo

Este sábado ha sido declarado un incendio en el municipio de Camariñas que ya se encuentra controlado y fuera de peligro. El fuego se propagó entre Xaviña y Lazo.

Según informa el Concello, los equipos de emergencias fueron alertados para proceder a su extinción, incluyendo el distrito forestal de Vimianzo y Protección Civil de Camariñas, a quienes agradece su colaboración.