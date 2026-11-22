Trasladan al hospital a tres personas tras un incendio en un edificio de Ribeira (A Coruña)

Tres personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario este domingo después de un incendio registrado en un edificio de cinco plantas en Ribeira (A Coruña). El fuego afectó a la zona de contadores del inmueble, situado en la calle Mariño de Rivera, y provocó una importante acumulación de humo en las escaleras.

El suceso se produjo sobre las 15:20 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que estaban ardiendo los contadores del edificio. Según indicó en su llamada, el humo había invadido las zonas comunes del inmueble, lo que motivó la movilización de varios servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro y Ribeira, el Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y la Policía Local de Ribeira. También se avisó a un técnico de la compañía eléctrica para que se encargase de reparar los daños ocasionados por el fuego.

Los equipos de extinción lograron apagar las llamas, que calcinaron la caja de contadores, y posteriormente realizaron labores de ventilación en las viviendas para eliminar el humo acumulado. Finalmente, tres personas necesitaron asistencia sanitaria y fueron evacuadas a un hospital.

El incidente también obligó a interrumpir la actividad de un establecimiento de restauración situado en el edificio. En este local no se registraron personas afectadas.