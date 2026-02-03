Calendario laboral de Ribeira 2026: días festivos y puentes

¿Cómo será el calendario laboral de Ribeira (A Coruña) en 2026? Los vecinos de este municipio tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer un mini viaje. Nueve días serán festivos de carácter nacional, tres autonómicos y otros dos locales.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos que rigen en este municipio de la comarca de Barbanza durante todo el año 2026, así como posibles puentes, según la publicación de festivos del Diario Oficial de Galicia (DOG).

Festivos locales de Ribeira 2026

El ayuntamiento de Ribeira cambia sus festivos locales para 2026. Este año celebrará el Martes de Carnaval y el Carmen.

Martes de Carnaval : 17 de febrero

: 17 de febrero El Carmen: 16 de julio, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo : 1 de enero, jueves

: 1 de enero, jueves Viernes Santo : 3 de abril, viernes

: 3 de abril, viernes Día del Trabajador : 1 de mayo, viernes

: 1 de mayo, viernes Asunción de la Virgen María : 15 de agosto, sábado

: 15 de agosto, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, lunes

: 12 de octubre, lunes Día de la Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, martes

: 8 de diciembre, martes Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes en Ribeira en 2026

Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Ribeira en 2026:

Posible puente de Año Nuevo : festivo jueves 1 de enero

: festivo jueves 1 de enero Posible puente del Día de Reyes : el 6 de enero cae en martes

: el 6 de enero cae en martes Posible puente en Carnaval : el martes 17 es festivo

: el martes 17 es festivo Posible puente de San José : el 19 de marzo cae en jueves

Puente de Semana Santa : puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5

: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5 Puente del Día del Trabajador : el 1 de mayo es viernes

: el 1 de mayo es viernes Posible puente de San Juan : el miércoles 24 de junio es festivo

: el miércoles 24 de junio es festivo Posible puente del Carmen : el 16 de julio es jueves

: el 16 de julio es jueves Posible puente de la Inmaculada Concepción : el día 8 de diciembre cae en martes

: el día 8 de diciembre cae en martes Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes

Otros festivos de la comarca de Barbanza

