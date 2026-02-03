Calendario laboral de A Pobra do Caramiñal 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en el año 2026
Más información: Galicia estrena calendario laboral en 2026: estos son todos los días festivos y puentes
¿Cómo será el calendario laboral de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) en 2026? Los vecinos de este municipio tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer un mini viaje. Nueve son festividades nacionales, tres autonómicas y otras dos locales.
En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en el municipio de A Pobra do Caramiñal durante todo el año 2026, así como posibles puentes, según la publicación de festivos del Diario Oficial de Galicia (DOG).
Festivos locales de A Pobra do Caramiñal 2026
El ayuntamiento coruñés siempre celebra los mismos festivos, que cambian dependiendo del año, pero caen siempre en lunes. Se trata del Lunes del Carmen de Os Pincheiros y del Lunes del Nazareno.
- Lunes del Carmen de Os Pincheiros: 17 de agosto
- Lunes del Nazareno: 21 de septiembre
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en A Pobra do Caramiñal en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Pobra do Caramiñal en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente del Carmen de Os Pincheiros: el 17 de agosto es lunes
- Puente del Nazareno: el 21 de septiembre es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Barbanza
Estos son los festivos de los otros tres ayuntamientos de la comarca de Barbanza.
- Boiro: 16 de julio, festividad del Carmen; 31 de agosto, festividad de San Ramón
- Rianxo: 16 de julio, festividad del Carmen; 18 de septiembre, Viernes de Guadalupe
- Ribeira: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de julio, El Carmen