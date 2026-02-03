Calendario laboral de Boiro 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Boiro (A Coruña) en el año 2026
¿Cómo será el calendario laboral de Boiro (A Coruña) en 2026? Los vecinos de este municipio tendrán un total de 14 días festivos para descansar o hacer un mini viaje.
En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los dos festivos locales, tres autonómicos y nueve nacionales que rigen en el municipio de Boiro durante todo el año 2026, así como posibles puentes, según la publicación de festivos del Diario Oficial de Galicia (DOG).
Festivos locales de Boiro 2026
El ayuntamiento de Boiro cambia su festivo local de San Juan al ser este una festividad autonómica en 2026. Así, celebrará el Carmen y San Ramón.
- Festividad del Carmen: 16 de julio, jueves
- San Ramón: 31 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Boiro en 2026
Con este calendario de festivos, y sabiendo que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Boiro en 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del Día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible puente del Carmen: el 16 de julio es jueves
- Puente de San Ramón: el 31 de agosto es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos de la comarca de Barbanza
Estos son los festivos de los otros tres ayuntamientos de la comarca de Barbanza.
- A Pobra do Caramiñal: 17 de agosto, Lunes del Carmen de Os Pincheiros; 21 de septiembre, Lunes del Nazareno
- Rianxo: 16 de julio, festividad del Carmen; 18 de septiembre, Viernes de Guadalupe
- Ribeira: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de julio, El Carmen