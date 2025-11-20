En libertad los dos últimos detenidos por el alijo de 3,6 toneladas de cocaína de A Pobra (A Coruña)

La jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado la puesta en libertad de los dos últimos detenidos vinculados con el alijo de 3,6 toneladas de cocaína incautada en septiembre en el municipio coruñés de A Pobra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Fiscalía no interesó su ingreso en prisión, pero les impuso la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Ambos están investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Este último coletazo de la 'Operación Saona' tuvo su fase de explotación este martes en O Barbanza cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a estas dos personas.

Ahora, el saldo total de personas detenidas en el marco de este operativo asciende a 16, de las cuales 12 ingresaron en prisión provisional.