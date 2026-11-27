La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este viernes 27 de noviembre

El último día de campaña para las elecciones del 29N ha estado marcado por diferentes actividades para los partidos políticos en A Coruña, que han aprovechado estas últimas horas para completar los repartos informativos y cerrar la campaña con mítines. Mañana será jornada de reflexión antes de la cita con las urnas este domingo.

Tanto el Partido Popular como el BNG han llevado a cabo varios repartos de publicidad y papeletas electorales. En el caso de los populares estuvieron en el Obelisco, mientras que los nacionalistas lo hicieron en la plaza de Lugo y el Campo de la Leña. Los repartos estuvieron protagonizados por sus respectivos candidatos a la alcaldía de la ciudad, acompañados de concejales.

Cierre de campaña del PP

Ya por la tarde, el PP puso fin a la campaña con un mitin en el NH Finisterre a las 20:00 horas. El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, el presidente del PP Provincial, Diego Calvo, la número dos al Congreso por la provincia Fabiola García y la secretaria General, Paula Prado. Todos ellos estuvieron arropados por el candidato a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, como anfitrión.

En él, Rueda, pidió esta tarde un apoyo "masivo" e incontestable el domingo, 29 de noviembre, a Alberto Núñez Feijóo, para que a partir del próximo lunes se encargue de que España abra "un nuevo camino" después de ocho años de sanchismo, marcados por la falta de gestión y la corrupción.

Asimismo, el presidente gallego hizo eco de que Galicia demanda un "cambio" en la Moncloa, e insistió en que llegará pasado mañana, cuando cierren los colegios electorales y se recuenten los votos, porque está convencido de que tanto en estas últimas semanas como en el debate de la víspera los españoles pudieron ver al "futuro presidente del Gobierno".

El presidente provincial, Diego Calvo, insistió en la importancia de no dar nada por hecho y de mantener la confianza hasta el último minuto. "Ahora llega el momento decisivo. Todo el trabajo realizado tiene que llegar a las urnas. Tenemos que convertir cada conversación, cada compromiso y cada esfuerzo en un voto este domingo", señaló.

Por su parte, Fabiola García, insistió en que ahora llega el momento de hacer el último esfuerzo: "No podemos bajar la guardia. Estamos en la recta final y tenemos que llegar hasta el último minuto, manteniendo la misma ilusión y las mismas ganas del primer día”. En este sentido, animó a todos los ciudadanos a acudir a las urnas este domingo con confianza y seguridad, haciendo un llamamiento a concentrar el voto".

Cierre de campaña del PSOE

El PSdeG-PSOE también celebró este viernes un mitin de cierre de campaña en A Coruña en el que los socialistas apelaron a la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones generales del domingo y reivindicaron la importancia de concentrar el voto en las candidaturas socialistas para evitar que la extrema derecha obtenga representación por la provincia.

En el acto participaron la candidata al Congreso Obdulia Taboadela, el candidato al Senado Sindo Guinarte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el secretario general provincial, Bernardo Fernández Piñeiro; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Los socialistas centraron sus mensajes en la disputa por el último de los ocho escaños que elige a la provincia de A Coruña, en la defensa de las pensiones y de los servicios públicos y en las diferencias entre el modelo de progreso que reivindica el PSOE y las políticas que atribuye al Partido Popular y Vox.

"El último diputado de la provincia de A Coruña está en disputa entre el Partido Socialista y Vox. Por ello es tan importante concentrar el voto progresista: cada voto puede ser decisivo para mantener las políticas sociales y evitar que la ultraderecha consiga ese escaño", defendió Formoso.

Fernández Piñeiro cuestionó también la imagen de Alberto Núñez Feijóo como político moderado y buen mánager, y criticó el balance de su etapa al frente de la Xunta de Galicia. "Feijóo se presenta como un gran gestor, pero la realidad desmiente su discurso. Los gallegos y las gallegas conocemos bien su gestión y sabemos que detrás de esa imagen hay recortes, privatizaciones y promesas incumplidas" afirmó.

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey centró su intervención en la defensa de los derechos de las mujeres y en la crítica a la posición de Feijóo durante el debate electoral de anoche: "Las mujeres non vamos a quedar calladitas. Calladito quedó Feijóo ayer en el debate, que ni siquiera le pidió a Abascal que condenase la violencia de género", afirmó.

Cierre de campaña del BNG

Por su parte, el BNG celebró el mitin de cierre de campaña en Santiago de Compostela. Allí, su portavoz nacional, Ana Pontón, ha llamado a concentrar el voto en la formación nacionalista en las elecciones del domingo, para lograr un "resultado histórico" que permita a Galicia ganar peso político en Madrid, avanzar en derechos y conseguir "un trato justo" para la comunidad.

Pontón ha pedido a los gallegos que acudan masivamente a las urnas y respalden la candidatura del BNG, que encabezan Néstor Rego por A Coruña, Carme da Silva por Pontevedra, Olalla Rodil por Lugo y Noa Presas por Ourense. "Concentremos el voto en el BNG, votemos como gallegos y gallegas, con orgullo de país, para tener peso político en el Estado y mejorar la vida de la gente", ha proclamado.

Asimismo, el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, ha pedido más apoyo para que el BNG tenga una posición decisiva en el Congreso y pueda exigir nuevos derechos y políticas públicas. Ha asegurado que la formación ha ido "a más" durante la campaña y ha destacado la movilización de trabajadores, mujeres y jóvenes en defensa de sus derechos.