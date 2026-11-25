La Facultad de Informática de la Universidade da Coruña acogió hoy el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en el que se dio lectura al manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

La lectura del manifiesto corrió a cargo de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social, Ana Ares. En el manifiesto, la UDC reafirma su compromiso con la eliminación de las violencias machistas y recuerda que estas no son ajenas al ámbito universitario, ya que también pueden manifestarse en los campus, las aulas, los espacios de investigación o los entornos digitales. En este contexto, reivindica la responsabilidad de las universidades para garantizar espacios seguros, inclusivos y respetuosos para toda la comunidad.

El texto incide en la importancia de identificar y desnormalizar comportamientos que pueden preceder o encubrir situaciones de violencia, como el control, la humillación, las amenazas, la presión sexual o la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Además, subraya que el consentimiento debe ser siempre libre, explícito y revocable y que la prevención y la respuesta frente a las violencias machistas constituyen una responsabilidad colectiva.

También alerta sobre los discursos negacionistas que cuestionan o minimizan la violencia de género y advierte de los riesgos asociados al debilitamiento de las políticas públicas de igualdad y de los mecanismos de protección a las víctimas. Frente a estas posiciones, reivindica el papel de la educación, la investigación y el pensamiento crítico como herramientas fundamentales para combatir la desinformación y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

A través de RUIGEU, las universidades públicas reclaman mantener la igualdad como una prioridad institucional estable, dotada de los recursos necesarios, y hacen un llamamiento a seguir trabajando de forma coordinada en la prevención de las violencias machistas y en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad y la democracia.

Entrega de premios

Tras la lectura del manifiesto, se entregaron los premios Ángeles Alvariño a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) con perspectiva de género. En la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas, el primer premio fue para Jessica Senín Magán por 'Masculinidades hegemónicas en la era digital: manósfera en la juventud y la respuesta socioeducativa a través del estudio de caso del proyecto Bróders'.

En Artes y Humanidades, el galardón recayó en Violeta Meléndrez Doval por 'Dorothy's Words' Worth: "A Hidden Bird that Sang". The Marginalization of Dorothy Wordsworth in the Literary Canon'.

En el área de Ingeniería y Arquitectura, el primer premio fue para Yago Fernández Rego por el trabajo 'Language Model Evaluation in Regard to Gender Diversity and Non-binary Galician Language', mientras que en Ciencias y Ciencias de la Salud fue reconocida Andrea López Seijas por 'Experiencia de los profesionales de enfermería ante la violencia de género en mujeres mayores con dependencia funcional bidireccional'.

En el marco de la jornada también se entregaron los galardones de la VII edición del Concurso María Balteira de Creaciones Artísticas para la Prevención de las Violencias Sexistas en la Universidade da Coruña. En la categoría de cartel resultó ganadora Andrea Valella Fernández y en la de poema, María Pérez Sánchez.

Lectura del manifiesto

Coincidiendo con la conmemoración del 25N, el rector de la UDC, Ricardo Cao, participó en Madrid en la lectura del manifiesto promovido por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), celebrada minutos antes del inicio de su Asamblea General.

En el texto, CRUE reafirma el compromiso de las universidades españolas frente a la violencia contra las mujeres y reivindica el papel de la educación superior en la construcción de una sociedad libre de violencia machista. El manifiesto llama a "alzar la voz por todas las mujeres que han sufrido violencia, por las que todavía no han podido pedir ayuda, por las que ya no pueden hacerlo: ponemos la ciencia, el conocimiento y la formación al servicio de la sociedad para construir, entre todas y todos, un futuro libre de violencias contra las mujeres", al tiempo que destaca la capacidad transformadora de la formación en igualdad y el papel del estudiantado como agente de prevención y protección frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.