Han sido trasladados a su centro hospitalario de referencia Archivo

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura de Teo (A Coruña), deja cuatro heridos

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Teo, ha dejado este miércoles cuatro personas heridas.

Alrededor de las 19.00 horas, un particular daba aviso de una colisión múltiple con la implicación de tres turismos en el kilómetro 79 de la AP-9, según informa el 112.

Comunicaba además que podía haber heridos, extremo que confirmó el GES de Padrón, uno de los equipos que se movilizó al lugar. El 061 atendió a cuatro personas heridas, del mismo vehículo, que fueron trasladadas al centro hospitalario de referencia.

El accidente ha obligado a cortar la salida, lo que está provocando retenciones de hasta tres kilómetros, según ha confirmado la DGT.