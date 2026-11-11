Vuelve la Gran Recogida del Banco de Alimentos a A Coruña: "Muchos donantes querrían ayudar más y no pueden"

Este viernes y sábado si nos acercamos a hacer la compra a los supermercados de A Coruña, podremos ver a algunos de los, aproximadamente, 2.000 voluntarios del Banco de Alimentos con sus chalecos. No solo recogerán donaciones en especie, sino también económicas, en función de lo que nos resulte más fácil o cómodo.

Se han propuesto como objetivo mejorar los resultados de el año pasado y llegar a los 200.000 kilos de alimentos recogidos. Por lo que toda ayuda es poca. "El problema es que los precios están disparados" explica Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos Rías Altas, "pero la gente siendo solidaria, muy solidaria".

Hace unos 3 o 4 años con 20€ podían adquirir unos 20 kilos de producto y hoy, sin embargo, con esos mismos 20€, solo pueden comprar 7 u 8 kilos, explican desde la organización. "Nos preocupa mucho este incremento de precios vaya a limitar la posibilidad de que la gente done", declara Mora.

Y achaca también a la pérdida de poder adquisitivo producida por la inflación y el estancamiento de los salarios, el que muchas personas no puedan aportar lo que les gustaría. "Su alma solidaria es mucho más grandes que sus recursos disponibles, es decir, muchos donantes querrían ayudar más y no pueden". Pero da la solución: donar tiempo como voluntarios.

Precocinados

Los productos más demandados por el Banco de Alimentos, ya desde hace tiempo, son leche, aceite, legumbres... pero también piden "un producto un poco más caro, pero que al beneficiario ayuda mucho, que son los productos precocinados" detalla Mora. Y es que hay otro índice macroeconómico que afecta mucho al bolsillo de todos, pero especialmente de los más vulnerables, la electricidad.

"Con los productos precocinados les ahorramos mucho consumo energético que van a tener que pagar en la factura" explica el presidente del Banco de Alimentos. Un ejemplo de producto que puede servir son las legumbres cocidas: garbanzos, lentejas o habas, que son muy completas a nivel nutricional, pero precisan de un gran gasto eléctrico para ser cocinadas en casa.

Perfil del beneficiario

Es curioso que, según los datos que maneja la institución, ha bajado el número de personas que están en exclusión social "en un porcentaje pequeño, 1%-1,2% de reducción". Sin embargo, se han incrementado las personas que están en riesgo de exclusión social. Ahí está la clave, en la palabra riesgo.

"¿Y quiénes son estas personas? Las que antes llegaban apretadas a fin de mes y ahora si tienen cualquier gasto extra y su final de mes llega el día 18" detalla Mora sobre el perfil de beneficiario que está aumentando más entre las personas a las que atienden. Además, desde la organización nos recuerdan que todos estamos mucho más cerca de encontrarnos en una situación de necesidad de lo que nos puede parecer en el día a día.

Así, con los 200.000 kilos que tienen como objetivo recaudar durante este fin de semana en el Banco de Alimentos, podrán seguir manteniendo su reparto habitual de productos entre beneficiarios hasta la primavera. Y es que "no lo paramos nunca" explica Mora, "vamos reponiendo lo que tenemos en los almacenes con lo que nos viene de la Gran Recogida, que nos ayuda hasta los meses de abril-mayo".