Inés Rey condena la violencia en A Coruña tras el acto de Vox: "Se da alas a la ultraderecha"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a condenar los actos violentos y los daños materiales registrados en la ciudad en las últimas horas. La noche se saldó con 30 contenedores calcinados, nuevas cargas policiales, una persona detenida y un agente Policía Nacional herido. Asimismo, la sala de urgencias del CHUAC atendió a varias personas con heridas leves.

La regidora se refirió a los incidentes que tuvieron lugar ayer tanto por la mañana como por la tarde y ha deseado "a todos los heridos una rápida recuperación", entre las que aludió también a la periodista herida este miércoles. También ha manifestado su apoyo a los comerciantes y hosteleros afectados por los disturbios.

Ayer por la mañana se produjo un primer altercado en la plaza de María Pita que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, con cargas por parte de estos últimos. La Policía, tal y como ha indicado esta mañana , delegado del Gobierno, vincula los actos violentos a "grupos organizados" que ya están siendo investigados.

Esto derivó en que, por la tarde, se convocase a las 19:30 una nueva concentración ante la sede de la Subdelegación del Gobierno para exigir la dimisión del delegado del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un acto que se llevó a cabo sin que la Delegación del Gobierno tuviera conocimiento de la convocatoria y que fue precisamente allí donde, tras la concentración de la tarde, se vivieron los momentos más tensos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional de la jornada.

Respecto a la violencia, la alcaldesa mostró su "más absoluta condena", en referencia tanto a los hechos ocurridos por la mañana y por la tarde. "Voy a ser muy clara. El fascismo se combate en las urnas, se combate con política, con debate de ideas y, sobre todo, votando. Ese es el mensaje que creo que deberíamos dar aquellos que tenemos responsabilidades públicas", ha añadido.

Por eso, la regidora ha lamentado la imagen que se dio de la ciudad y ha condenado "enérgicamente" los actos violentos, el lanzamiento de botellas, de mobiliario urbano y de hosteleros, de objetos y la quema de contenedores en una manifestación que comenzó de manera "pacífica". "La violencia no tiene justificación en ningún caso", ha subrayado.

En su intervención, la alcaldesa ha agradecido el trabajo de la Policía y de los bomberos, con la local y estos últimos coordinados desde el área de . Todos ellos "han trabajado toda la noche para que la ciudad amaneciese en buen estado".

En lo relativo a las críticas sobre las cargas policiales, Rey ha declarado que no va a entrar a valorar su actuación al no tratarse de una competencia municipal.

En cuanto a la visita de Vox, Rey ha apuntado a que "buscaba provocar", para explicar que, frente a ello, se promovió por la mañana una manifestación "pacífica". "Pero hay grupos violentos que en esa concentración ejercen violencia y lo que condeno es que se ejerza violencia y se deslegitime una concentración que estaba siendo pacífica", ha insistido. "No es el camino", ha dicho para remarcar que lo que se consigue "es dar más alas a la ultraderecha".

A preguntas de los periodistas, ha explicado que todavía se están valorando los destrozos en el mobiliario urbano y en contenedores, que han sido muchos", ha señalado para precisar que, por ahora, se han contabilizado de los mismos. También se está a la espera de cuantificar daños, que ha avanzado son "cuantiosos".

Una sociedad "muy polarizada"

"Hay gente que piensa como nosotros y otra que no, pero la violencia no está justificada para defender una idea", ha asegurado.

Preguntada sobre si el BNG incitó a la violencia vista en la jornada de ayer, Rey ha declarado que "no es correcto achacar la violencia a un partido político" y que este miércoles hubo "grupos violentos que no se sabe de dónde vienen" y que esta información compete a la delegación del Gobierno.

Respecto a la presencia de concelleiros nacionalistas ayer en la protesta, la alcaldesa ha insistido en que estos se manifestaron "de forma pacífica", por lo que su condena se limita "a los grupos violentos".

Asimismo, la regidora de A Coruña ha lamentado que este tipo de situaciones aumenten la polarización y la división social y echa en falta poder "debatir sobre diferentes opiniones".

"Estamos en un momento político en España que nos tiene que llevar a todos a reflexionar. Tenemos una sociedad muy polarizada y los partidos políticos tienen el deber de no incitar a la polarización", ha añadido.