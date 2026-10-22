Los disturbios en A Coruña dejan varias personas heridas, una detenida y varios contenedores calcinados

Los incidentes registrados esta noche en distintos puntos del centro de A Coruña durante una protesta contra la "represión policial" se han saldado con 30 contenedores calcinados, nuevas intervenciones policiales y una persona detenida.

La concentración, convocada para las 19:30 horas tras las intervenciones policiales de la mañana en la plaza de María Pita, no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno. Durante la protesta se registraron altercados entre manifestantes y agentes de policía, así como daños en el mobiliario urbano.

Por el momento, se desconoce el número de personas heridas en los altercados. Desde el CHUAC confirman que la sala de urgencias del centro hospitalario atendió a varias personas con heridas leves.

Según fuentes policiales, una persona fue detenida durante los disturbios por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Por otra parte, Quincemil ha podido confirmar que las dos personas detenidas durante las protestas de la mañana, una de ellas simpatizante de la formación Galiza Nova, quedaron en libertad esa misma noche.

La protesta se inició frente a la Subdelegación del Gobierno y terminó extendiéndose a buena parte de las calles del centro. Tras los discursos de los representantes de los sindicatos, varios manifestantes se quedaron en la zona y no tardaron en sonar los petardos. Además, empezaron a volar piedras, que algunos asistentes lanzaron contra los policías, que respondieron sacando las porras y cargando contra los presentes.

Fue entonces cuando los manifestantes cogieron las vallas de las obras del Obelisco y levantaron una barricada para atrincherarse en el lado que da a la plaza, cortando toda la avenida de la Marina. A partir de ahí, los asistentes comenzaron a dividirse en distintos grupos y los enfrentamientos se fueron trasladando a otros puntos de la ciudad.

A lo largo de la noche, los bomberos del parque de A Grela tuvieron que intervenir para sofocar varios incendios en contenedores, especialmente en la calle Sinfónica de Galicia, la calle Juan Flórez y la plaza de Lugo. Fuentes municipales confirman que al menos 30 contenedores fueron calcinados.

Durante los disturbios también se registraron escenas de manifestantes cortando el tráfico en plena calle Juan Flórez y prendiendo fuego a contenedores en la vía que sube hacia el Palacio de la Ópera. Asimismo, ardieron varios contenedores situados frente al establecimiento de Zara Home en la plaza de Lugo.

Según fuentes policiales, los altercados se extendieron hasta pasadas las 22:30 horas de la pasada noche.

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