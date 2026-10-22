El delegado del Gobierno apunta a "grupos organizados" como incitadores a la violencia de los disturbios de A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha convocado este jueves una rueda de prensa de urgencia tras los disturbios producidos en las últimas horas en A Coruña contra la "represión policial", el último de ellos sin conocimiento por parte de la Delegación del Gobierno. En esta misma intervención, Blanco ha señalado a "grupos organizados" como los causantes de los episodios de violencia vividos este miércoles en la ciudad y ha confirmado que la Policía Nacional trabaja ya para identificarlos.

Blanco comenzó condenando la violencia y lamentando la "intranquilidad" que vivió la ciudad ayer. Asimismo, ha aclarado que "las concentraciones y manifestaciones no se autorizan afortunadamente en el sistema democrático en el que vivimos, simplemente se comunican a la autoridad, en este caso a la subdelegación de A Coruña, que toma conocimiento del ejercicio de ese derecho constitucionalmente reconocido".

A esto ha añadido que solamente se pueden modificar o prohibir "en aquellos casos tasados en los que exista un informe desfavorable de algún organismo".

El pasado 16 de octubre, la subdelegación recibió la comunicación de Vox para instalar una mesa informativa en la plaza de María Pita, para el acto programado para el día 21, aludiendo al derecho de reunión con menos de 21 personas. En esta misma comunicación se solicitaron medidas de seguridad, una petición trasladada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al día siguiente, Galiza Nova anunció una concentración pacífica para el mismo día en la misma plaza, siguiendo el mismo procedimiento.

Blanco ha incidido en que no existía ningún "informe desfavorable" sobre ninguno de los dos actos. Ahí, cuando ya no estaban presentes representantes de Vox, se produjo una carga policial, con lanzamiento de piedras y de mesas y sillas por parte de algunos de los participantes en la protesta.

Respecto a lo acontecido este miércoles por la tarde, tras la manifestación que se convocó ante la sede de la subdelegación, el delegado ha insistido en que "otra vez un grupo comienza a protagonizar desórdenes públicos y actos vandálicos como lanzamiento de bengalas. Vuelvo a señalar, un grupo pequeño, mínimo".

Esta concentración, ha recordado, no estaba comunicada, aunque también ha incidido en que de todas formas se mantiene el derecho a la concentración.

Ante los disturbios, la Policía procedió a disolver a los grupos. En los informes de la Jefatura Superior, se registró un detenido y un policía herido con contusiones, además de los daños materiales, todavía por cuantificar.

Sobre la actuación policial, ha incidido en que "más que carga" se actuó para "disolver". Todo ello con el objetivo de evitar "una batalla campal".

En este sentido, ha aclarado que los agentes se iban a ir al terminar la manifestación, pero que volvieron a bajar de los furgones cuando escaló la tensión para disolver a los grupos organizados. En este caso, las cargas policiales vinieron motivadas por los intentos de ese grupo vandálico de atacar a la Policía.

Este grupo estaba compuesto por personas encapuchadas y tapadas para dificultar su identificación.

Respecto a la mañana, cuando también se pudo ver a gente encapuchada, Blanco ha explicado que "cuando Vox se retiró, esos manifestantes solo querían buscar violencia, pero la violencia no conduce a nada". Esto fue lo que motivó las cargas policiales, que no tuvieron lugar hasta hora y media después del inicio de las protestas.

Asimismo, el delegado ha insistido en que "siempre van a garantizar el derecho a la manifestación y el derecho de opinión", aunque sea una que no compartan, pero que "no puede ser, que termine en una batalla campal y con media Coruña incendiada. No podemos permitir eso de ningún modo".

Las organizaciones policiales denuncian falta de medios

UPOL, Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciaban ayer la falta de medios y de planificación del dispositivo desplegado por la mañana en la plaza de María Pita durante un acto del líder de VOX, Santiago Abascal. Además, instaban, directamente, a la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el CEP reclamaba también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Preguntado al respecto, Blanco ha aclarado que el operativo está organizado por la propia Policía, especialista en este tipo de dispositivos, algo que quedó constatado por la mañana con el cordón policial que mantuvo una gran distancia entre los manifestantes y los simpatizantes de Vox.

Para el delegado, "el problema llegó después, cuando los manifestantes empezaron a utilizar la violencia para alterar el orden público en A Coruña".