Avia Veira (BNG de A Coruña): "La inmensa mayoría tuvimos un comportamiento pacífico en las movilizaciones"

El BNG de A Coruña califica de "pacífico y ejemplar" el comportamiento de la "inmensa mayoría" de las personas que este miércoles participaron en las movilizaciones convocadas por la presencia en la ciudad del líder de Vox, Santiago Abascal. Simpatizantes nacionalistas asistieron a las manifestaciones, entre ellas una organizada por Galiza Nova.

En una cita con los medios para analizar las partidas para A Coruña de los presupuestos de la Xunta de Galicia en la ciudad, la candidata del Bloque a la Alcaldía, Avia Veira, condena la violencia "contra los manifestantes" ejercida por las fuerzas de seguridad tanto en la convocatoria del mediodía en la plaza de María Pita, lugar en el que Vox citó a sus seguidores, como en la de la tarde en la Marina, organizada por distintos colectivos para denunciar las intervenciones policiales de la mañana.

"Las cargas policiales fueron absolutamente desproporcionadas", juzga Veira, "con agresiones sin mediar palabra y con medios como gases lacrimógenos y pelotas de goma". La candidata asegura que el BNG "nunca se quedará de brazos cruzados mientras la derecha criminaliza una movilización organizada con un objetivo que se intenta distorsionar".

Veira admite que el BNG "no comparte" -evita el término "condenar"- los actos vandálicos ocurridos en la Marina y en otras zonas de A Coruña, como la quema de contenedores al paso de un grupo de manifestantes por las calles. Pero desvincula estos comportamientos de la movilización convocada: "Ocurrieron mucho después y muy lejos. No sucedieron en el marco de la manifestación".

La portavoz nacionalista condena "el odio y la violencia que día a día vierte la extrema derecha" contra colectivos como los inmigrantes, los homosexuales o las mujeres, y reconoce sentir "orgullo" de que, con estas movilizaciones, la ciudad "renueve su vocación antifascista". "A Coruña combate el odio, el machismo y la xenofobia".

Avia Veira reitera la actitud "ejemplar" de BNG, de Galiza Nova y el 99,9% de los manifestantes. Su condena de actos violentos se centra en las intervenciones de los policías nacionales contra los manifestantes, que en la concentración de la tarde lanzaron petardos y bengalas antes de las cargas policiales.