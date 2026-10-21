Los meteorólogos avisan: alerta amarilla en A Coruña por rachas de viento superiores a 80 km/h

La recta final de octubre llega a A Coruña con un importante cambio de tiempo. Tras un inicio de mes cálido y algo seco, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica (MeteoGalicia) confirma la aproximación de varios frentes atlánticos.

A la lluvia se suma otro fenómeno meteorológico importante: el viento. De hecho, la jornada de mañana, jueves 22 de octubre, estará marcada por fuertes rachas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Alerta en A Coruña por viento

Se avecina un cambio en el tiempo en A Coruña que se dejará sentir a partir de este miércoles 21 de octubre. Las mañanas empiezan a ser más frías, pero la jornada de hoy estará marcada por la activación de la alerta amarilla por mar de viento.

Bo día! A fronte da pasada noite deixou chuvia bastante xeneralizada por toda #Galicia. Coa saída do sol veremos como esa fronte xa se desprazou cara ao leste. Teremos polo tanto un mércores frío, con nubes e claros, pero tempo maioritariamente seco. https://t.co/BnXiQXpIc5 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) October 21, 2026

Según la previsión de MeteoGalicia, las olas superarán los 4 metros de altura significativa en el litoral norte. El aviso permanecerá vigente hasta las 21:00 horas y afecta también a la Mariña Lucense.

De cara a mañana, la alerta pasará a nivel naranja en el litoral, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura.

A este aviso se suma una alerta amarilla en el noreste de A Coruña por rachas de viento superiores a los 80 km/h, previstas entre las 18:00 y las 00:00 horas.

"El paso de una borrasca dejará fuertes vientos durante la tarde en el tercio norte", advierte MeteoGalicia. Ante esta situación, el servicio meteorológico ha activado la alerta amarilla, que afectará a tres zonas: noroeste y oeste de A Coruña, y A Mariña Lucense.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adelantará la alerta amarilla a las 14:00 horas por viento del suroeste de fuerza 7 (de 50 a 61 km/h) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros por la noche.

A lo largo del jueves, el aviso se irá ampliando a más zonas, hasta quedar todo el litoral gallego en alerta amarilla.

En cuanto a las temperaturas, "serán normales para este periodo", apunta MeteoGalicia. Los valores, en general, se mantendrán sin cambios; en A Coruña se situarán entre los 19 y 17ºC.