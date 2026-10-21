Cmunicado de Inés Rey sobre la protesta en María Pita: "La violencia, venga de donde venga, nunca tiene sentido"

La visita de Santiago Abascal a A Coruña ha provocado un choque político tras los incidentes registrados este martes en la plaza de María Pita. La manifestación contra el líder de Vox, convocada por Galiza Nova y las Juventudes Socialistas, terminó con cargas policiales, un detenido por el momento y hasta tres heridos confirmados. Tras los altercados, la alcaldesa, Inés Rey, ha condenado los actos violentos y los daños materiales registrados en la plaza.

"Calquera reivindicación perde a súa lexitimidade cando se recorre á violencia, se ataca a persoas inocentes e se danan bens privados de particulares", ha señalado la regidora en un comunicado remitido por el Concello de A Coruña.

Rey ha cifrado en casi 5.000 las personas que se concentraron este martes en María Pita, aunque ha lamentado que la actuación de algunos manifestantes derivase en actos vandálicos. "A violencia, veña de onde veña, nunca ten sentido", ha añadido.

La alcaldesa ha trasladado su apoyo tanto a las personas heridas como a quienes sufrieron daños en sus negocios. También ha destacado el derecho y el comportamiento cívico de quienes acudieron a la convocatoria para manifestarse pacíficamente contra el fascismo.

Por último, Rey ha lamentado la deriva violenta de la concentración, especialmente en una ciudad que, según ha recordado, siempre se ha caracterizado por su talante cívico, pacífico y dialogante.

Cargas policiales

Las declaraciones de la alcaldesa llegan después de que el BNG y Podemos denunciasen la actuación policial durante la protesta. Entre los asistentes se encontraban Avia Veira, portavoz del BNG en A Coruña, y Aitor Neira, portavoz de Podemos.

La formación nacionalista calificó las cargas de "absolutamente desproporcionadas" y aseguró que se produjeron sin justificación frente a una movilización pacífica. El BNG compartió además un vídeo de la concentración en sus redes sociales.

No marco dunha multitudinaria manifestación contra a presenza dun dirixente fascista na Coruña, as cargas policiais -miles de persoas concentrábanse en María Pita- foron absolutamente desproporcionadas e sen xustificación fronte a unha mobilización pacífica. (1). https://t.co/gLD8yFPjBc — BNG A Coruña (@BNGACorunha) October 21, 2026

Por su parte, Aitor Neira reclamó explicaciones a la Delegación del Gobierno y cuestionó que las intervenciones policiales se dirigiesen contra los manifestantes antifascistas. El portavoz de Podemos aseguró haber visto a personas heridas, entre ellas menores de edad, y volvió a denunciar la actuación de los agentes.

Coruña é antifascista ✊ https://t.co/MCCoMpPRyK — Podemos A Coruña (@PodemosCoruna) October 21, 2026

El PP condena el boicot

El PP de A Coruña también reaccionó a los incidentes, aunque puso el foco en los intentos de impedir el acto del líder de Vox.

"Lamentamos la imagen de la ciudad que se ha transmitido en el día de hoy y condenamos todo intento de boicotear cualquier acto de representantes políticos elegidos democráticamente", señaló el grupo popular, que también rechazó las amenazas y la violencia contra quienes participan en este tipo de actos.

Los populares pidieron una reflexión a los partidos que, a su juicio, alientan estas actuaciones y defendieron que los representantes políticos deben ser "un ejemplo y un garante de convivencia y democracia, no de enfrentamiento y polarización".

La visita de Abascal deja así distintas lecturas políticas de lo ocurrido en María Pita: mientras el Concello condena la violencia y los daños causados, el BNG y Podemos cuestionan la actuación policial y el PP critica los intentos de boicotear el acto de Vox.