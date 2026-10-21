Los altercados de María Pita provocan una nueva protesta en A Coruña y exigen "la libertad de los presos"

Lo de esta tarde fue la respuesta a lo que sucedió por la mañana. De nuevo, un millar de personas se concentraron en A Coruña. Por la mañana, contra el acto de Vox; por la tarde, contra la "represión policial". Porque, aunque Santiago Abascal no tardó en abandonar la ciudad tras soltar su discurso, su presencia en A Coruña dejó un regustillo amargo difícil de ignorar.

Lo que ocurrió después de la marcha del dirigente de Vox fue una sucesión de disturbios que dejaron varios heridos y al menos dos detenidos, según la información publicada hasta el momento. El lanzamiento de piedras y otros objetos contra la Policía provocó la respuesta de los antidisturbios, que comenzaron a cargar contra los manifestantes. La situación terminó convirtiéndose en una batalla campal en la que llegaron a volar sillas y mesas de los negocios de la zona.

A medida que se tensaba el ambiente, al dispositivo policial se sumaron las porras, las pelotas de goma y el gas lacrimógeno. Tanto manifestantes como agentes resultaron heridos y varias personas tuvieron que ser atendidas, con tres traslados al CHUAC.

La protesta todavía no había terminado cuando comenzó a circular en redes sociales la convocatoria de esta nueva concentración. Por una parte, los Riazor Blues y el Sindicato de Estudantes llamaron a movilizarse a las 20:00 horas contra la represión policial. Minutos después, Galiza Nova, la CIG, el BNG y Erguer convocaron otra protesta a las 19:30 horas frente a la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de que ambas acabasen confluyendo.

Y si ya era numerosa la presencia policial que se pudo ver por la mañana en María Pita, el dispositivo de esta tarde tampoco pasó desapercibido. Hasta nueve furgones de la Policía Nacional rodeaban la Subdelegación del Gobierno, en la Marina coruñesa. Al otro lado, cientos de manifestantes se concentraron al grito de "Subdelegado, dimisión", responsabilizando a Pedro Blanco de lo sucedido por la mañana.

Una petición en la que coinciden, aunque por motivos muy distintos, los colectivos que denuncian las cargas y los sindicatos policiales, que también reclaman la dimisión del delegado por considerar que permitió una coincidencia de convocatorias que puso en riesgo a los agentes.

Galiza Nova denuncia

Entre los asistentes estaba el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, cuya organización había convocado la protesta de la mañana contra la presencia de Abascal. Gabiás defendió que la movilización había sido pacífica y aseguró que la juventud gallega había demostrado que los discursos de Vox "non teñen cabida na Galiza".

El dirigente nacionalista denunció que la Policía no respetó el servicio de orden organizado por Galiza Nova y afirmó que algunos de sus militantes recibieron golpes durante los primeros momentos de la concentración. A su juicio, la actuación de los agentes fue "completamente desproporcionada, desmedida".

Gabiás también confirmó que un militante de Galiza Nova se encontraba detenido tras los incidentes. La organización, explicó, había contactado con abogados para prestarle asistencia y trasladarle su apoyo. De ahí que entre varios cargaran una pancarta exigiento la "libertad de los presos".

Explicaciones a la Delegación

También acudió a la concentración Aitor Neira, candidato de Podemos a la Alcaldía de A Coruña, que también había estado en la concentración de esta mañana. Este volvió a reclamar explicaciones al delegado del Gobierno por las cargas de la mañana, que considera "inxustificadas e desproporcionadas". Neira aseguró que había visto a menores con heridas en los ojos y a personas que necesitaban atención sanitaria

El portavoz de Podemos también criticó el comunicado de la alcaldesa, Inés Rey, en el que condenó la violencia y los daños materiales registrados en María Pita. Neira consideró que la regidora había mantenido una posición "equidistante" al condenar los actos violentos y defendió que debía diferenciar entre antifascismo y fascismo.

Caminata hasta Obelisco

La concentración de esta tarde trasladó así a las puertas de la Subdelegación del Gobierno el malestar de las organizaciones convocantes por lo sucedido en María Pita. Se habló de la "represión policial", de la "subida del fascismo al poder" y de las personas que fueron detenidas esta mañana y que exigen que las liberen "inmediatamente".

Aunque en un principio se esperaba que la protesta se quedaría en el entorno de el edificio de Correos, los miles de manifestantes protagonizaron una caminata por la avenida de la Marina hasta llegar a la Delegación del Gobierno, situada a la altura de la plaza de Ourense, donde, al llegar, dieron la vuelta y volvieron al punto de partida.

Comunicado de la Delegación

Si bien, cabe destacar que la Delegación del Gobierno informó en un comunicado que la concentración de esta tarde ante la Subdelegación, que posteriormente se trasladó a la Delegación del Gobierno en Galicia, no había sido comunicada oficialmente.

Además, en el mismo escrito condena cualquier tipo de violencia, defiende el derecho constitucional de manifestación y reconoce el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.