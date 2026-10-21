La alcaldesa de Betanzos, ante la apertura de la estación de A Coruña: "La Xunta no mejora el transporte metropolitano"

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, lamenta que la puesta en marcha de la nueva estación intermodal de A Coruña, prevista, "al parecer", para el día 3 de noviembre, "no vaya acompañada de una mejora del servicio de transporte metropolitano", que llevan tiempo reclamando desde el municipio.

En este sentido, la regidora cuestiona la solución prevista para las líneas que actualmente llegan al Teatro Colón, cuyos recorridos se prolongarán por el centro de la ciudad hasta la nueva estación. "Quizás la solución no sea hacer que los autobuses atraviesen el centro de la capital herculina para llegar a la intermodal. Eso puede implicar más tiempo de viaje para las personas usuarias, que son quienes finalmente sufren las consecuencias", afirmó.

Barral insiste en que siguen sin atenderse dos demandas históricas de la comarca. Por un lado, continúa sin existir un servicio directo con la universidad ni con los polígonos industriales. "Hay estudiantes que llegan tarde a clase y trabajadores que tienen dificultades para llegar a sus puestos. Seguimos sin soluciones para ellos", añadió.

La alcaldesa también lamenta que los ayuntamientos no dispongan de información sobre los cambios que se van a producir. "Hay miles de personas que utilizan el autobús todos los días en el área metropolitana y, a pocas semanas de la apertura, no tienen información clara sobre cómo les va a afectar", señala. A esto se suma la falta de información sobre los tiempos de espera en las paradas, un problema que el Ayuntamiento viene denunciando.

El próximo 29 de octubre, trasladará todas estas cuestiones en una reunión a la directora general de Movilidad, Judit Fontela. En ella, la alcaldesa expondrá los problemas específicos de Betanzos y los del conjunto de la comarca, que comparte las mismas dificultades, tal y como se constató en la reciente reunión de trabajo con los ayuntamientos limítrofes (Pontedeume, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Abegondo y Coirós).

Malestar por la falta de información

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana también mostró su malestar por la falta de información concreta sobre la puesta en marcha del nuevo servicio de autobús metropolitano durante la última reunión mantenida con la Xunta de Galicia, solicitada por la propia entidad vecinal, especialmente después de que la fecha de inicio se hiciese pública apenas una hora después de la celebración del encuentro, el pasado lunes 19 de octubre.

Durante la reunión, los representantes vecinales señalan que formularon reiteradas preguntas sobre la fecha de entrada en funcionamiento del servicio, los recorridos previstos, los horarios y la ubicación de las paradas.

"Si bien otros aspectos se abordaron a lo largo de la reunión, los responsables autonómicos no aportaron información definitiva sobre el inicio del servicio. Para sorpresa de la entidad vecinal, apenas una hora después de la reunión, la Xunta anunciaba públicamente la fecha de puesta en marcha", señalan en un comunicado emitido este miércoles.

Asimismo denuncian que, aunque durante la reunión, los responsables se comprometieron a enviar información detallada sobre las rutas y las paradas, no la enviaron hasta la tarde, horas después de anunciar la fecha de apertura de la nueva estación de autobuses.

"Tras analizar la documentación y, sobre todo, ante la inminencia del inicio de las nuevas rutas, la entidad considera que debería valorarse la posibilidad de mantener provisionalmente el servicio en la actual estación de autobuses hasta que estén garantizadas las condiciones necesarias para realizar el traslado definitivo con seguridad y sin perjudicar la calidad del servicio ni la comodidad de los usuarios. Esto resulta especialmente relevante cuando el entorno en el que se pretende implantar el servicio continúa en obras, una circunstancia que puede provocar dificultades de circulación, molestias y una pérdida de comodidad para las personas usuarias", concluyen.