Las nubes marcan la mañana de este sábado en A Coruña, con posibilidad de lluvia

A Coruña comienza este sábado 10 de octubre con el cielo nublado y un ambiente típicamente otoñal. Las nubes son las protagonistas de las primeras horas de la jornada, en la que no se descartan algunas precipitaciones débiles.

Los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima, mientras que la probabilidad de lluvia se sitúa en el 40 %, con una acumulación estimada de 0,3 milímetros.

La nubosidad será abundante, con una cobertura prevista del 77 %, y la humedad alcanzará el 80 %. Por su parte, el viento soplará flojo, a unos 7 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a los 11 kilómetros por hora.

La previsión apunta a una jornada variable, con posibilidad de lluvia durante el día y algunos claros hacia la noche.

Según la actualización meteorológica, A Coruña registra unos 14 grados a las 10:00 horas, con cielos nublados. La nubosidad se mantendrá durante buena parte del sábado, aunque la probabilidad de lluvia por horas es baja.

Las temperaturas subirán progresivamente hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, por lo que se espera un día de ambiente suave pese a la ausencia de sol.