A Coruña será la primera escala europea de la gran regata por el centenario del Juan Sebastián de Elcano

A Coruña tendrá un papel destacado en las celebraciones por el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. La ciudad será la primera escala europea de la regata conmemorativa en la que participarán algunos de los buques escuela más emblemáticos del mundo y que llegará a aguas coruñesas en la primavera de 2027.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, asistió este martes, 29 de septiembre, en el Teatro Real de Madrid a la gala de presentación de los actos del centenario. El evento sirvió para dar a conocer la programación con la que la Armada conmemorará los cien años de historia de uno de sus buques más representativos.

La celebración tendrá uno de sus momentos señalados en A Coruña. El Juan Sebastián de Elcano tiene previsto permanecer en la ciudad del 28 de mayo al 1 de junio de 2027, acompañado por otros buques escuela internacionales. La parada coruñesa se producirá después de que la expedición cruce el Atlántico tras recorrer diferentes puertos americanos.

El itinerario previsto para el 99.º crucero de instrucción arrancará en Cádiz el 10 de enero de 2027 y continuará por Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico. El buque hará escala posteriormente en Barbados, El Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), Balboa (Panamá), Cartagena de Indias (Colombia), Veracruz (México) y Santo Domingo (República Dominicana).

Tras regresar a Europa, A Coruña será la primera parada, entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Desde la ciudad gallega, la regata continuará hacia Lisboa, donde permanecerá del 4 al 7 de junio, para finalizar esta parte de la travesía en Cádiz, entre el 10 y el 16 de junio.

Cien años del Juan Sebastián de Elcano

El buque escuela fue botado el 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 29 de febrero de 1928. Durante prácticamente un siglo ha servido para la formación de los futuros oficiales de la Armada y ha visitado numerosos países como representante de España en el exterior.

Los actos del centenario han sido declarados acontecimiento de excepcional interés público. La programación conmemorativa de la Armada se desarrollará entre el 5 de marzo de 2027 y el 17 de agosto de 2028, coincidiendo respectivamente con los cien años de la botadura y de su alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada.

La escala de 2027 permitirá así volver a ver al histórico velero en A Coruña, esta vez en una visita especialmente simbólica y acompañado por otros grandes buques escuela internacionales.