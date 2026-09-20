El portavoz municipal José Manuel Lage, en el centro, frente a los ediles del BNG en la reunión por el presupuesto de septiembre de 2025. Concello de A Coruña

Un septiembre sin cita en A Coruña para diseñar su presupuesto: la ruptura aboca a la prórroga

Septiembre, cuando empieza el curso político tras las vacaciones, supone para los ayuntamientos el inicio de la elaboración de su presupuesto anual con el reto de que se apruebe antes del 1 de enero. En A Coruña, con gobierno en minoría desde que es alcaldesa Inés Rey, ha habido reuniones entre el Ejecutivo del PSOE y el grupo del BNG para negociar y luego dar luz verde a las cuentas, pero este septiembre no las habrá.

En año electoral el entendimiento entre fuerzas políticas, cada una enfrascada en su carrera y estrategia por el voto, es una utopía, y el presupuesto pactado que sí puede salir adelante en ejercicios anteriores de un mandato es harto improbable con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina.

A finales de septiembre de 2025 todo eran sonrisas al empezar la reunión entre los portavoces del PSOE y el BNG para negociar las cuentas de 2026, que finalmente se aprobaron ya iniciado enero con el rechazo del PP.

Desde que en julio pasado los nacionalistas rompieron el acuerdo de investidura con los socialistas, las líneas de entendimiento entre ambas fuerzas quedaron muy dañadas, cuando no rotas, y el Bloque anunció que no apoyaría iniciativas del Gobierno local.

Fuentes del BNG aseguran hoy que "lógicamente" no va a haber reunión en septiembre tras haber dado por quebrado hace dos meses el pacto que sirvió en 2023 para hacer alcaldesa a Rey, a quien reprochan su "falta de gestión" e "incumplimientos" negociados al inicio del mandato.

Algunas de aquellas promesas sin cumplir fueron el argumento usado también por los nacionalistas en 2024 para adelantar que no apoyarían el presupuesto del año siguiente, que fue prorrogado tras haber sido sometida la regidora a una cuestión de confianza que no superó pero que no supuso un cambio de ejecutivo.

Los candidatos a la Alcaldía de A Coruña Inés Rey (PSOE), Miguel Lorenzo (PP) y Avia Veira (BNG). Quincemil

El diálogo con el que se había dado el OK a las cuentas de 2024 volvió a fluir para el presupuesto de 2026 entre el PSOE y el BNG, pero para el de 2027 prima la distancia y la discordia aunque haya grupos políticos que den muestras de voluntad por dialogar.

El factor electoral

Fuentes municipales aseguran que el Gobierno local "seguirá actuando con la misma responsabilidad y trabajando con el único interés de mejorar esta ciudad. Quien quiera sumarse a ese objetivo será bienvenido; quien elija otro dentro de su estrategia electoral tendrá que explicárselo a los ciudadanos".

El BNG reafirma su ruptura con el Ejecutivo de Rey mientras su candidata a la Alcaldía, Avia Veira, hace alusiones en sus intervenciones a "cuando gobierne" su formación.

El PP, que ha estado en desacuerdo prácticamente en todo con el PSOE durante este mandato, ha iniciado el nuevo curso político "tendiendo la mano" a Rey para negociar el presupuesto. Su candidato, Miguel Lorenzo, lo hizo el 1 de septiembre entre críticas a la alcaldesa por el desarrollo de distintas obras y por no haber consultado a los conservadores para ninguna cuestión. No ha recibido hasta ahora ninguna invitación para debatir las cuentas; el Gobierno local tampoco le ha llamado para ello.

Una planificación económica condicionada

La falta de un nuevo presupuesto es un escenario por el que han pasado distintos gobiernos locales, autonómicos o nacionales en minoría, que se ven obligados a prorrogar las cuentas del ejercicio anterior para afrontar sus obligaciones económicas.

El gobierno afectado asume gastos e inversiones, pero su planificación está condicionada por la carencia de fondos que pueden ser necesarios para determinadas actuaciones puestas en marcha durante el ejercicio y que durarán más de un año.

En 2025, ante la falta de apoyo nacionalista, A Coruña hizo modificaciones para prorrogar su presupuesto de 2024. Los 375 millones de euros aprobados un año antes fueron ajustados a 292. En 2026, con el respaldo del BNG recuperado, las nuevas cuentas volvieron a elevarse a 375 millones.

Si el Gobierno de Inés Rey prorroga el presupuesto de este año, habrá que esperar a saber con qué importe encara sus proyectos en los últimos meses antes de las próximas municipales.