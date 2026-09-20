¿Septiembre o agosto? A Coruña encadena tres fines de semana con casi 30 grados

Tres fines de semana seguidos de septiembre con temperaturas de casi 30 grados. A estas alturas del mes, a más de uno le cuesta asumir que el verano ya debería haber quedado atrás. Y es que si preguntas a cualquier coruñés si recuerda un septiembre así, probablemente sean pocos los que respondan que sí.

Primer, segundo y ahora tercer fin de semana de septiembre con calor y playas llenas. Este sábado los arenales de A Coruña volvieron a llenarse de bañistas en busca de unas últimas horas de sol y este domingo la estampa se repite, aunque con temperaturas todavía más propias de pleno verano.

Ayer los termómetros alcanzaron los 27 grados en la ciudad y hoy volverán a rondar esa cifra. Un calor que, además, no parece tener demasiada prisa por marcharse. Porque la semana arrancará también con temperaturas elevadas: lunes, martes y miércoles se esperan alrededor de 28 grados en A Coruña, con cielos despejados y mucho sol.

El verano se resiste a marcharse

Por la noche la historia es algo diferente. Las temperaturas ya bajan y el fresco empieza a notarse cuando cae el sol. Pero basta con que avance un poco la mañana para que las capas empiecen a sobrar.

Chaqueta al salir de casa y manga corta unas horas después. Una escena que se está repitiendo estos días en A Coruña y que deja una sensación más propia de agosto que de finales de septiembre.

Tres fines de semana consecutivos con temperaturas que se acercan a los 30 grados y un lunes, martes y miércoles que tampoco darán tregua. El calendario dice que el verano está llegando a su fin, pero el tiempo en A Coruña parece no haberse enterado todavía.