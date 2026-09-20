Una discusión de madrugada en A Coruña acaba con un hombre detenido tras "huir" de la policía

La calle Vista Alegre de A Coruña fue escenario durante la madrugada de este sábado de un altercado que terminó con un hombre detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, además de por un presunto delito contra la seguridad vial y por resistencia y desobediencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 horas. El hombre, que ya no vive en la zona y que estaría separado de su expareja, habría protagonizado una discusión en plena vía pública. En medio de la situación habría intervenido uno de sus hijos, que intentó interceder.

En un momento dado, el hombre arrancó su vehículo y, según la información policial, estuvo a punto de atropellar a uno de sus hijos. Los agentes iniciaron entonces su búsqueda y consiguieron localizarlo y detenerlo en una calle próxima.

El hombre también habría opuesto resistencia durante el arresto, por lo que fue detenido además por un presunto delito de resistencia y desobediencia. Está previsto que pase a disposición judicial.

"Escuché gritos y me asomé a la ventana"

El altercado llamó la atención de los vecinos de la zona. Uno de ellos, que vive en el edificio y conoce al detenido y a sus hijos "de toda la vida", se asomó a la ventana alrededor de las dos de la madrugada al escuchar gritos en la calle.

Desde allí pudo ver parte de lo ocurrido y escuchó al hombre que posteriormente sería detenido. Según cuenta, la pelea era entre "unos okupas" que viven en el edificio de al lado, aunque la discusión tenía algo que ver con uno de sus hijos. El vecino asegura estar "seguro" de que sus hijos no estaban dentro de la trifulca.

Cuando llegó la policía, el hombre ya se iba a subir a su coche, que estaba encima de la acera. Según este testigo, al ver a los agentes arrancó y se marchó. Los ocupantes del edificio le indicaron entonces a la policía lo que estaba pasando y los agentes fueron tras él hasta localizarlo y detenerlo.