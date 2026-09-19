Un mes buscando a Pepa, la yorkshire que desapareció en agosto en A Coruña: "La echamos muchísimo de menos"

Ha pasado un mes desde la última vez que Nerea vio a Pepa. La pequeña yorkshire de 10 años desapareció el pasado 20 de agosto en Os Castros y, desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla. Han colocado carteles, recorrido distintos puntos de A Coruña, avisado a policías locales, Guardia Civil y Protección Civil de municipios cercanos y preguntado a vecinos y negocios. Pero, por ahora, no hay noticias de ella.

Pepa se escapó de casa aquel jueves 20 de agosto en la zona de Os Castros. Salió corriendo y atravesó el túnel de Eirís en dirección a Alfonso Molina. Saben que hizo ese recorrido porque al llegar a la zona, varios conductores se la encontraron y trataron de desviarla de la carretera para evitar que la atropellaran. Sin embargo, después de dar aviso a la Policía Local, ya en Xuxán, le volvieron a perder la pista.

No volvieron a saber nada más de ella hasta dos días después, cuando alguien vio a una perrita con las mismas características -una yorkshire de torso gris y la cabeza marrón- en la zona de Someso, entre el Espacio Coruña y el centro de Formación Profesional. Y, más tarde, en la avenida de las Universidades. Sin embargo, nada. Cuando llegaron ya no estaba. Ese fue el último día que supieron de ella.

"Nosotros, desde que nos dieron esos avisos, hicimos varias batidas, colocando carteles y buscándola", cuenta Nerea. Pero ninguna de esas búsquedas permitió volver a encontrar a Pepa.

Su familia denunció la desaparición ante la Policía Nacional y avisó al REGIAC, donde ya figura como desaparecida para que pueda ser identificada si alguien la encuentra y le pasa un lector de microchip. También está avisada la red de veterinarios. Pepa tiene chip, sus vacunas están al día y cuenta con sus revisiones habituales.

Pepa, perra desaparecida en Os Castros Cedida

Y no se han limitado a A Coruña. También han avisado a ayuntamientos cercanos, además de a sus policías locales, Protección Civil y Guardia Civil, por si Pepa hubiese conseguido alejarse de la ciudad.

Hace aproximadamente dos semanas recibieron una nueva pista. Alguien aseguró haber visto a un perro muy parecido a Pepa en la rotonda de A Garrocha, en Culleredo. La familia se desplazó hasta allí, habló con vecinos y negocios de la zona y recorrió los alrededores, donde además hay varios centros de entrenamiento, estancia y hoteles para perros. Pero tampoco hubo suerte.

"Para nosotros es una más"

Pepa lleva diez años formando parte de la familia. Llegó a casa con apenas dos meses y, aunque ya tiene una década, Nerea explica que siempre ha sido una perrita muy activa, acostumbrada desde pequeña a caminar y correr mucho.

Por eso, la familia teme que pueda haber recorrido una distancia importante desde que desapareció. Al mismo tiempo, la incertidumbre pesa cada día un poco más.

Pepa, yorkshire desaparecida en A Coruña Cedida

"Pues mal, la verdad. La tristeza de que no esté, la incertidumbre de no saber dónde y cómo está...", reconoce Nerea. La vida continúa, pero en casa notan su ausencia.

"Lleva con nosotros desde sus dos meses, hace ya diez años... Así que mal, este mes ha sido muy duro", explica.

La familia sigue buscándola y pide que cualquier persona que crea haber visto a Pepa se ponga en contacto con ellos o dé aviso a las autoridades. Después de un mes sin noticias, cualquier pista puede ser importante para conseguir que Pepa vuelva a casa.