Hallan muerto a un hombre que vivía solo en su casa de Monte Alto, en A Coruña

Un hombre que vivía solo en una vivienda del barrio coruñés de Monte Alto fue localizado sin vida este sábado por la tarde después de que varios vecinos alertasen a los servicios de emergencia por un fuerte olor procedente del inmueble.

El aviso se produjo alrededor de las 20:00 horas, cuando los residentes del edificio, situado en la calle Arenal, solicitaron la intervención de la Policía Local de A Coruña al comprobar que el olor persistía y se hacía cada vez más intenso.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas del 092 y efectivos de los Bomberos de A Coruña, que accedieron al cuarto piso del edificio. Una vez dentro de la vivienda, localizaron al hombre fallecido en uno de los dormitorios.

Según las primeras informaciones, no se apreciaban signos externos de violencia en el cuerpo. El fallecido vivía solo y, por el momento, no han trascendido su edad ni otros datos personales.

La investigación apunta inicialmente a una muerte natural

A falta de los resultados de la investigación forense, todo apunta inicialmente a que la muerte podría haberse producido por causas naturales. Las primeras estimaciones sitúan el fallecimiento posiblemente en máximo una semana antes del hallazgo, aunque los investigadores no descartan que pudiera haber ocurrido más recientemente.