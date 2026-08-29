El Orkan ya está en Sada (A Coruña): el barco de inspiración vikinga que sorprende este fin de semana

El Orkan ya está en Sada. La singular embarcación de inspiración vikinga perteneciente a la asociación francesa Les Bâtar ha llegado este sábado por la mañana al puerto sadense, donde permanecerá durante este fin de semana dentro de la expedición marítima que está realizando este verano.

La llegada se produjo junto a la flotilla de la Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros, dejando una imagen poco habitual en el puerto de Sada: una embarcación inspirada en las antiguas naves vikingas compartiendo espacio con las tradicionales embarcaciones de la cultura marítima gallega.

Durante este sábado y domingo, el público tendrá la oportunidad de acercarse al Orkan y conocer la embarcación, además de participar en diferentes actividades y encuentros con su tripulación.

El barco cuenta con 28 metros de eslora y una vela de 180 metros cuadrados. Pesa menos de 20 toneladas y tiene capacidad para 30 tripulantes y 50 pasajeros. El proyecto pretende funcionar como una escuela a tamaño real desde la que transmitir conocimientos técnicos, humanos y medioambientales vinculados a la navegación.

Una visita abierta al público

La construcción del Orkan fue planteada como un proyecto participativo, en el que tomaron parte voluntarios y personas interesadas en explorar cómo afrontar el futuro recuperando conocimientos procedentes del pasado.

Uno de los principales atractivos de su escala en Sada será precisamente la posibilidad de conocer de cerca esta particular embarcación y descubrir cómo es navegar actualmente a bordo de un barco inspirado en las antiguas naves vikingas.

Recepción oficial este sábado

La visita tendrá además este sábado uno de sus momentos principales con la recepción y presentación oficial del Orkan y de la expedición, prevista a las 17:00 horas a bordo de la propia embarcación.

En el acto participarán la presidenta de Culturmar, Mónica Leiro, y la vicepresidenta de Culturmar, María José García, junto al alcalde de Sada, Benito Portela, además de representantes municipales, de la tripulación del Orkan y de Os Patexeiros.

La recepción estará acompañada por música tradicional gallega a cargo de gaiteiros, en un encuentro que reunirá a representantes de entidades relacionadas con el mar, el patrimonio y la cultura.

La tripulación explicará durante el acto el proyecto del Orkan, la travesía que está realizando este verano y las particularidades de navegar en la actualidad con una embarcación basada en el diseño de las antiguas naves vikingas.

Un puente entre la tradición gallega y la navegación histórica

La escala del Orkan en Sada busca también servir como punto de encuentro entre diferentes proyectos europeos dedicados a conservar y divulgar el patrimonio marítimo.

La presencia de la embarcación francesa permite así poner en contacto la tradición naval gallega que representan Culturmar y Os Patexeiros con iniciativas internacionales centradas en recuperar formas históricas de navegación.

Tras este fin de semana en Sada, el Orkan continuará con su expedición marítima, después de haber dejado en la localidad una estampa tan singular como la de una nave de inspiración vikinga junto a las embarcaciones tradicionales gallegas.