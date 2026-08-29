Oleiros (A Coruña) encara la recta final del paseo de la ría en O Graxal y O Paraíso

Las obras de ampliación del paseo de la ría en O Graxal y O Paraíso, en Oleiros, afrontan su fase final. El nuevo tramo de paseo entre Oleiros y Cambre ya está terminado, a falta de los últimos detalles y de los trabajos de jardinería del entorno. Las actuaciones continuarán durante las próximas semanas en O Paraíso, donde está previsto que los trabajos concluyan a lo largo del mes de septiembre.

Una vez finalizados ambos tramos, será posible circunvalar toda la ría por los municipios de Oleiros, Cambre y Culleredo hasta A Coruña. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, destacó el papel del Concello para conseguir que estas obras se llevasen a cabo.

"Todo el mundo sabe que hubo una guerra total por parte del Concello de Oleiros para lograr que esta obra fuese una realidad", aseguró. García Seoane recordó que estos dos tramos habían quedado pendientes tras las obras de dragado y afirmó que, gracias a la gestión municipal, "ya es un hecho, que además está quedando maravillosamente bien".

El Ayuntamiento ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía para que respete las zonas delimitadas durante las obras, especialmente mientras se realizan los trabajos de jardinería, con el objetivo de evitar retrasos en su finalización.