Un conductor queda atrapado tras volcar con su coche de madrugada en Culleredo (A Coruña)

Un conductor tuvo que ser excarcelado esta madrugada tras volcar el vehículo que conducía en Culleredo, en A Coruña. El accidente tuvo lugar en la carretera DP-3109 y la persona que estaba al volante no podía abandonar el coche por sus propios medios.

El aviso llegó al 112 Galicia alrededor de las 3:15 horas, cuando un particular alertó de que se había producido un siniestro en esta vía y de que había una persona atrapada en el interior del automóvil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos de Arteixo, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, movilizados tras recibir la alerta. Los bomberos comprobaron que el conductor permanecía en el interior del vehículo y tuvieron que utilizar equipos de excarcelación para poder liberarlo. Una vez conseguido, los efectivos de emergencias sacaron al conductor del coche y lo trasladaron en una camilla espinal para su evacuación.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.