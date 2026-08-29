Arde por completo un coche eléctrico en Oleiros (A Coruña)

Un vehículo eléctrico ardió por completo durante la noche de este viernes en Bastiagueiro, en Oleiros, según informaron los servicios de emergencias.

El aviso se recibió alrededor de las 22:30 horas a través del CIAE 112 Galicia, que alertó de un incendio en un vehículo situado en la calle Os Niños. Hasta el lugar se desplazó la dotación de guardia de los Bomberos de Oleiros, formada por tres efectivos y una Bomba Urbana Pesada (BUP).

A su llegada, los bomberos comprobaron que el coche estaba ardiendo en su totalidad, por lo que desplegaron las líneas de ataque para controlar y extinguir las llamas.

Una vez sofocado el incendio, los efectivos comprobaron que la zona era segura y recogieron el material utilizado, antes de regresar al parque y dar por finalizado el servicio. En el operativo también participó la Policía Local de Oleiros, que permaneció en el lugar para garantizar la seguridad de la zona.

Vuelca un vehículo en Cambre

Además, esta noche, volcó un turismo por causas desconocidas en Cambre, en A Coruña. El 061 acudió para atender a su conductora tras el percance.