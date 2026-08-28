¿Cuándo volverá el sol a A Coruña? La ciudad se despide de agosto con lluvias y 22°C de máxima

La calle Real de A Coruña este viernes por la mañana tras la lluvia Quincemil

La última semana de agosto en A Coruña se está viendo marcada por las lluvias y la inestabilidad meteorológica, que están dejando temperaturas frescas para esta época del año. Una situación que está llevando a unos últimos días de agosto alejados de la playa y de las temperaturas habituales del verano, y que hace que muchos se pregunten: ¿Cuándo volverá el sol?

En estos momentos, Galicia se encuentra bajo la influencia de una borrasca situada al suroeste de Irlanda, que está dejando desde el domingo una elevada probabilidad de lluvia en buena parte del territorio, acompañada de vientos del oeste-suroeste y un descenso de las temperaturas, con valores incluso bajos para estas fechas.

Esta borrasca ha dejado en la ciudad de A Coruña episodios de tormentas durante el pasado miércoles, junto a fuertes lluvias que llegaron a provocar riadas en puntos como el Paseo Marítimo y la zona de A Palloza, en Cuatro Caminos.

MeteoGalicia prevé que este viernes la situación meteorológica experimente una leve mejoría, aunque la lluvia seguirá presente especialmente por la mañana. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo elevada, con valores del 60% por la mañana y del 50% por la tarde, cuando se espera que vayan remitiendo.

Bo día! Galicia continúa na influencia das baixas presións:



🔹Hoxe: Chuvia pola mañá, tendendo a desaparecer pola tarde.

🔹Sábado: Chuvias no litoral atlántico que pola tarde poderán moverse cara ao interior.

🔹Domingo: Aínda moitas nubes pero en xeral sen precipitacións. pic.twitter.com/J6cXgxfrzM — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 28, 2026

¿Cuándo volverá el sol a A Coruña?

Para volver a ver al sol sobre el cielo de la ciudad habrá que esperar al domingo. El sábado todavía se espera lluvia, con una probabilidad de precipitaciones del 55%, mientras que el domingo se reducirá hasta el 25 %, por lo que la jornada será previsiblemente más seca. De hecho, la Aemet prevé para la tarde del domingo cielos nubosos, con alguna precipitación escasa.

La situación mejorará la próxima semana, aunque el inicio estará todavía marcado por algunas precipitaciones entre el lunes y el martes. A partir del miércoles, sin embargo, se espera una situación más estable, con una probabilidad de agua de apenas el 20%.

Por su parte, las temperaturas no sufrirán grandes cambios. Los termómetros se quedarán entre los 16º y los 22º.

Todo ello estará condicionado por la evolución de la borrasca y las sucesivas actualizaciones de los modelos, pero la previsión actual anuncia, por el momento, la imposibilidad de pasar un fin de semana completamente seco en A Coruña.