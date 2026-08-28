Sada (A Coruña) recibe durante 2 días la visita de un barco vikingo y podrá visitarse hasta el domingo

El drakkar vikingo Orkan, funciona como una escuela flotante que transmite la tradición marinera y el respeto por el medio marino Orkan Bátar

Sada recibirá este fin de semana una visita muy especial. El Orkan, una embarcación de inspiración vikinga perteneciente a la asociación francesa Les Bâtar, hará escala en el puerto de Sada los días 29 y 30 de agosto, dentro de la expedición marítima que está realizando este verano.

La llegada del Orkan está prevista para las 09:00 horas del sábado, junto con la flotilla de la Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros. El encuentro ofrecerá una singular imagen de convivencia entre una embarcación inspirada en las antiguas naves vikingas y la tradición marítima gallega representada por Os Patexeiros.

Durante su estancia en Sada, el Orkan podrá ser visitado por el público, además de participar en diferentes actividades y encuentros con la tripulación.

La escala permitirá conocer de cerca esta singular embarcación de 28 metros de eslora. El Orkan, equipado con una vela de 180 m², con un peso inferior a 20 toneladas y capacidad para 30 tripulantes y 50 pasajeros, funciona como una escuela a tamaño real para transmitir conocimientos técnicos, humanos y medioambientales.

Su construcción se llevó a cabo como un proyecto participativo que reúne a voluntarios y personas curiosas con el fin de explorar el futuro recurriendo a los conocimientos del pasado.

Recepción institucional a bordo

Uno de los actos centrales de la visita tendrá lugar el sábado a las 17:00 horas, a bordo del Orkan, con la recepción y presentación oficial de la embarcación y de la expedición.

En el acto estarán presentes la presidenta de Culturmar, Mónica Leiro, y la vicepresidenta de Culturmar, María José García, junto con el alcalde de Sada, Benito Portela, además de otros representantes municipales, de la tripulación del Orkan y de Os Patexeiros.

La recepción contará también con la participación de gaiteiros, que ofrecerán música tradicional gallega, y con la presencia de representantes de distintas instituciones y entidades vinculadas al mar, al patrimonio y a la cultura.

Durante el encuentro se dará a conocer de primera mano el proyecto de la tripulación, la travesía que está realizando y los retos que supone navegar actualmente a bordo de una embarcación inspirada en las antiguas naves vikingas.

Un encuentro en torno al patrimonio marítimo europeo

La visita del Orkan supone también una oportunidad para establecer vínculos entre diferentes iniciativas dedicadas a la conservación y divulgación del patrimonio marítimo europeo, poniendo en contacto la tradición naval gallega con proyectos de navegación histórica desarrollados en otros territorios.

Para Culturmar y la A.C.M. Os Patexeiros, esta escala se enmarca en su trabajo de divulgación y conservación de la cultura marítima y de las embarcaciones tradicionales, y abre nuevas posibilidades de intercambio y colaboración con iniciativas internacionales que comparten estos objetivos.

Tras su parada en Sada, el Orkan continuará su expedición marítima, llevando consigo la experiencia de esta escala gallega y el encuentro con la cultura marítima tradicional de la villa.