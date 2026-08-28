Evacuado al hospital el conductor de un coche sin carné tras un accidente múltiple en Bergondo (A Coruña)

El conductor de un coche sin carné tuvo que ser evacuado con heridas leves tras el accidente Cedida

Ayer, jueves 27 de agosto, tuvo lugar un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos en la AC-164, a la altura del kilómetro 4,9, en el municipio coruñés de Bergondo.

Según ha informado el Concello de Bergondo, el conductor de uno de ellos, un coche sin carné, tuvo que ser evacuado al hospital con heridas leves.

El suceso se produjo en una zona complicada, a la salida de una curva, y provocó retenciones de tráfico. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, 061, Bomberos del Consorcio Provincial, personal de mantenimiento de carreteras de la Xunta de Galicia y Protección Civil de Bergondo.