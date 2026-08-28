A Coruña licita por casi 50.000 euros la elaboración de su Plan de Normalización Lingüística

El Concello da Coruña ha sacado a licitación la asistencia técnica para elaborar su Plan de Normalización Lingüística, con el que pretende establecer una hoja de ruta para promover y ampliar el uso del gallego en la ciudad. El contrato cuenta con un presupuesto base de casi 50.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El futuro plan deberá definir y coordinar medidas destinadas a fomentar el empleo de la lengua gallega tanto en el ámbito institucional como en la vida cotidiana. Entre sus objetivos figura conseguir que el gallego sea la lengua utilizada habitualmente por el Concello en todos sus ámbitos.

También buscará garantizar que la ciudadanía pueda utilizar el idioma con normalidad en su día a día y ampliar los espacios y funciones sociales del gallego, potenciando especialmente su presencia en sectores considerados estratégicos.

La alcaldesa, Inés Rey, ha defendido que la iniciativa supone "un paso más en la consolidación y en la ampliación" del compromiso del Gobierno local con la lengua. La regidora recordó además que durante su mandato se aprobó la primera ordenanza municipal sobre el uso del gallego en A Coruña.

Un diagnóstico sobre la lengua gallega en A Coruña

El Plan de Normalización Lingüística partirá de un análisis de la situación sociolingüística del municipio. A partir de ese diagnóstico deberán establecerse medidas concretas para mejorar las condiciones de uso de la lengua y mecanismos que permitan evaluar posteriormente el cumplimiento de los objetivos.

La empresa adjudicataria tendrá que realizar además un estudio demoscópico para disponer de datos cuantitativos que sirvan de base para diseñar las actuaciones.

La elaboración del documento se desarrollará mediante un proceso participativo en el que intervendrán agentes sociales y administrativos.

El Concello enmarca la iniciativa en el desarrollo de la ordenanza reguladora del uso de la lengua gallega, aprobada por el Pleno municipal en 2021, y con la que la Administración local estableció su marco institucional para el empleo del gallego.