Averías "recurrentes" en las escaleras mecánicas de las calles de A Coruña: el Concello busca una "solución definitiva"

Escaleras mecánicas fuera de servicio en A Coruña: a la izquierda, Maestro Clavé; a la derecha, San Agustín. Quincemil

Los vecinos de A Falperra están cansados de encontrarse todos los días con las escaleras mecánicas de la escalinata de Maestro Clavé fuera de servicio. Han denunciado públicamente sus averías, que han dejado sin uso uno o más de los cinco tramos que las componen. El Ayuntamiento las ha arreglado más de una vez, pero no pasa mucho tiempo hasta que se vuelven a estropear.

Ahora, tras varios meses con las instalaciones averiadas, según los vecinos del entorno, el Gobierno local busca una "solución definitiva", aseguran fuentes municipales, y está "encargado un proyecto" para tal fin.

No son las de A Falperra, que conectan la parte final de Juan Flórez con la calle Sinforiano López, las únicas escaleras mecánicas que a menudo se estropean en A Coruña. En la calle Plaza también llevan meses sin poder utilizarse las de la calle Plaza junto al mercado de San Agustín, de solo un tramo, y que facilitan a sus usuarios el acceso al Campo da Leña.

A comienzos de este año, después de una nueva denuncia vecinal y del grupo municipal del PP, el Concello programó un arreglo de las instalaciones de A Falperra. Añadía entonces que era necesario un clima favorable, días seguidos sin lluvia ni viento, ya que la humedad de los temporales y la acumulación de objetos en el suelo dañaba el mecanismo de las escaleras.

En los últimos meses, con el clima seco, las instalaciones de Maestro Clavé, que sobre todo ayudan a mejorar los accesos a la gente mayor del barrio, no han funcionado.

Personas suben y bajan escaleras a ambos lados de la escalera mecánica de la calle Plaza. Quincemil

"Estamos estudiando la forma de poder acabar con estos problemas recurrentes debido a una mala planificación de quien puso las escaleras", añaden las fuentes municipales en referencia al momento en que la ciudad estrenó las instalaciones de A Falperra y las de San Agustín. "Son diseños que no se adecuan a las condiciones de esta ciudad".

Más escaleras y ascensores

Estas escaleras mecánicas formaron parte de un plan de mejora de la accesibilidad implantado en el mandato del PP, entre 2011 y 2015. Gobiernos posteriores le dieron continuidad, por ejemplo con la instalación de otras escaleras móviles entre Adelaida Muro y Ángel Rebollo en Monte Alto y un ascensor entre Pintor Vilar Chao y Juan Montes en Os Castros.

El mecanismo de Adelaida Muro funciona generalmente bien, aunque ha tenido alguna avería rápidamente subsanada. Su diseño es diferente al de las demás escaleras mecánicas, ya que una cubierta acristalada de uno a otro extremo protege la estructura de las inclemencias meteorológicas.

Soluciones arquitectónicas como techos de metacrilato, que se usan en ciudades como Vigo y Oviedo, son una medida válida para evitar o reducir el número de averías, generalmente causadas por las humedades, según indica la Asociación Gallega de Empresas de Ascensores.

Escaleras mecánicas de Adelaida Muro, con la cubierta de metacrilato. Quincemil

Residentes en la Ciudad Vieja, por su parte, también han informado al Concello de las habituales averías que sufre el ascensor entre Capitán Troncoso y General Alesón. Ahora está en servicio, pero cada cierto tiempo no puede usarse.

Otro elevador, el de Juan Montes, que salva arduos tramos de escalinata, no tuvo continuidad en su funcionamiento en los primeros meses de servicio. Muy cerca, el ascensor de Os Castros ayuda a evitar la pendiente de la avenida de la Concordia, pero en ocasiones también se estropea.

En la ciudad, y en distintos mandatos, se han implantado otras medidas para la mejora de la accesibilidad mediante rampas en zonas con acusada pendiente. También hay elevador en Ramón Cabanillas, en Os Mallos, y se llegaron a estudiar soluciones, sin aplicar, entre las calles Costa Rica y Sinfónica en el Ensanche y entre Merced y Antonio Ríos en Os Castros.