El autor del atropello múltiple de A Coruña seguirá en prisión un año después

El autor del atropello múltiple ocurrido el 27 de agosto de 2025 en la calle Juana de Vega de A Coruña, en el que resultaron heridas seis personas, continuará en prisión provisional. La magistrada-juez de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña ha rechazado la petición presentada por su defensa para modificar su situación personal.

La defensa del investigado había interpuesto un recurso de apelación en el que solicitaba que se decretase su libertad provisional acompañada de diferentes medidas cautelares.

Entre ellas planteaba que el hombre permaneciese bajo seguimiento médico en un hospital de Monforte y tuviese prohibida la entrada en A Coruña, además de otras condiciones que pudiesen establecerse.

Como alternativa en caso de que no se aceptase su puesta en libertad, la defensa pedía sustituir la prisión preventiva por un internamiento psiquiátrico en régimen cerrado en el Hospital Marítimo de Oza, en A Coruña.

La magistrada-juez ha desestimado la petición y ha acordado, por tanto, mantener al investigado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los hechos ocurridos

El atropello se produjo al mediodía del 27 de agosto del pasado año, cuando un turismo alcanzó a varios peatones en la calle Juana de Vega, una de las vías más céntricas de la ciudad.

Según explicaron entonces fuentes municipales a Europa Press, los peatones estaban cruzando correctamente por el paso de cebra cuando fueron arrollados.

El vehículo se encontraba inicialmente estacionado en una zona reservada de la calle. De acuerdo con esas mismas fuentes, el conductor puso el coche en marcha cuando los peatones comenzaron a cruzar, una circunstancia que él mismo habría reconocido posteriormente ante los agentes.