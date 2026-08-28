Un apagón deja sin luz a varias viviendas y semáforos en Os Rosales, en A Coruña

Apagón en Los Rosales (A Coruña) que ha dejado varias viviendas y semáforoes sin suministro eléctrico. Cedida

Una incidencia eléctrica registrada este viernes en Os Rosales, en A Coruña, ha dejado sin suministro a varias viviendas y ha afectado también al funcionamiento de algunos semáforos de la zona.

La avería se produjo alrededor de las 12:40 horas y provocó cortes de luz en diferentes puntos del barrio.

Algunos vecinos escucharon el sonido de una explosión e incluso grabaron un poste de luz estallando.

Naturgy envió una brigada hasta el lugar para tratar de determinar el origen de la incidencia y proceder a su reparación. La avería fue localizada en un tramo de una instalación particular que, posteriormente, afectó a la red de distribución.

Los equipos de Naturgy realizaron maniobras en la red para restablecer el suministro eléctrico "lo antes posible". Un par de horas después, la avería fue arreglada y la situación regresó a la normalidad. Según la compañía, unos 1.000 clientes se vieron afectados.