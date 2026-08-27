El PP de A Coruña exigirá al Concello explicaciones por el mantenimiento del nuevo mercado de Monte Alto

El Grupo Popular de A Coruña pedirá explicaciones al Gobierno local por las deficiencias que, según denuncian los placeros, presenta el nuevo mercado de Monte Alto, después de las inundaciones registradas este miércoles en las instalaciones.

Los populares consideran que lo ocurrido no puede atribuirse únicamente a un problema puntual en un desagüe, como señalaba ayer el Concello, y reclaman que se aclaren las circunstancias que han provocado la entrada de agua en un mercado inaugurado hace apenas ocho meses y cuya obra supuso una inversión superior a los 10 millones de euros.

Desde el Partido Popular aseguran que los placeros llevan tiempo trasladando sus quejas por distintas deficiencias en la infraestructura. Entre ellas, señalan que algunos puestos sufren encharcamientos de manera habitual debido, presuntamente, a problemas de nivelación del suelo que todavía no habrían sido solucionados.

Por ello, ante esta situación, la formación anuncia que preguntarán sobre los controles que se realizaron durante la ejecución de la obra para comprobar que los trabajos se ajustaban al contrato y por qué se procedió a la recepción del mercado si, según las quejas de los placeros, persistían deficiencias.

Los populares también quieren conocer qué comprobaciones se realizaron antes de la recepción de la obra y qué empresa se encarga actualmente del mantenimiento del mercado, así como cuándo se adjudicó este servicio y por qué importe.

Retrasos, sobrecostes y equipamientos pendientes

El PP recuerda además que la renovación del mercado de Monte Alto acumuló un retraso de alrededor de un año respecto a los plazos inicialmente previstos y que el proyecto experimentó modificaciones y sobrecostes.

Asimismo, los populares señalan que algunos de los equipamientos asociados al proyecto, como el aparcamiento y el supermercado, continúan sin estar operativos, una situación que, según la formación, obligará a acometer nuevas inversiones.