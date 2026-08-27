Neutralizados dos explosivos de la Guerra Civil hallados en Bergondo y Padrón (A Coruña)

La Guardia Civil ha coordinado la retirada y destrucción controlada de dos artefactos explosivos de la Guerra Civil localizados en dos intervenciones independientes en Bergondo y Padrón. Uno de ellos se encontraba sobre un contenedor de residuos urbanos y todavía conservaba intactas sus propiedades explosivas.

El primero de los hallazgos se produjo en Bergondo, después de que un hombre alertara al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña de la presencia de un objeto sospechoso.

Una patrulla del Puesto de Sada comprobó que se trataba de una granada de mortero de calibre 60 milímetros, modelo Lafitte 1926 y de fabricación francesa. El artefacto tenía el cartucho propulsor perforado, pero mantenía la espoleta montada.

Los especialistas del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) confirmaron posteriormente que conservaba sus propiedades explosivas intactas.

Una granada sobre un contenedor de basura

La ubicación del proyectil suponía un riesgo añadido. La granada se encontraba sobre un contenedor de recogida urbana y su carga podía resultar inestable ante manipulaciones, fricciones o impactos, incluidos los que podrían producirse durante el vaciado del recipiente.

Los especialistas retiraron el artefacto siguiendo el protocolo de seguridad y lo trasladaron hasta una cantera habilitada, donde realizaron una voladura controlada para destruirlo por completo.

De forma paralela, la Guardia Civil recibió otro aviso por la presencia de un objeto de naturaleza militar en una vivienda del lugar de Quintas, en Padrón.

Proyectil de artillería anticarro de la Guardia Civil neutralizado en Padrón, A Coruña. Guardia Civil

En este caso, el GEDEX identificó un proyectil de artillería anticarro de calibre 37 milímetros con vaina de latón, también correspondiente a munición de la Guerra Civil. Los agentes lo retiraron de la finca para proceder posteriormente a su neutralización en un emplazamiento habilitado.

La Guardia Civil recuerda que, ante el hallazgo de munición o de cualquier objeto que pueda ser un explosivo, nunca debe tocarse, manipularse ni trasladarse, y recomienda recordar o señalizar su ubicación y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia a través del 062.