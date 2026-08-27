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Atropello en pleno centro de A Coruña: un hombre resulta herido en la plaza de Galicia
El suceso se produjo alrededor de las 15:15 horas en la calle Arzobispo Lago González y movilizó a los servicios de emergencias
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Un hombre ha resultado herido este jueves tras sufrir un atropello en la plaza de Galicia, en A Coruña. En concreto, el accidente tuvo lugar en calle Arzobispo Lago González.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencias.
Desde el 112 Galicia movilizaron hasta el lugar a una ambulancia del 061, con el objetivo de atender al hombre afectado por el atropello.
También fueron alertados Protección Civil y la Policía Local de A Coruña, que se desplazó hasta la zona.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello ni sobre el estado del hombre.