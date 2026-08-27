Atropello en pleno centro de A Coruña: un hombre resulta herido en la plaza de Galicia

Una ambulancia del 061 en el lugar donde se produjo el atropello en A Coruña Cedida

Un hombre ha resultado herido este jueves tras sufrir un atropello en la plaza de Galicia, en A Coruña. En concreto, el accidente tuvo lugar en calle Arzobispo Lago González.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencias.

Desde el 112 Galicia movilizaron hasta el lugar a una ambulancia del 061, con el objetivo de atender al hombre afectado por el atropello.

También fueron alertados Protección Civil y la Policía Local de A Coruña, que se desplazó hasta la zona.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello ni sobre el estado del hombre.