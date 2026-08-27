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Desvían al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto por motivos meteorológicos
La meteorología en el aeropuerto portugués habría impedido al piloto realizar el aterrizaje
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Este jueves, el vuelo U2211 de easyJet, que cubría la ruta entre Manchester y Oporto, fue desviado al aeropuerto de A Coruña ante las condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto portugués.
El avión tenía previsto despegar del aeropuerto de Manchester a las 06:54 horas de esta mañana y aterrizar en Oporto a las 10:10 horas. Sin embargo, finalmente no pudo completar su llegada al aeropuerto portugués y fue desviado a Alvedro.
Finalmente, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de A Coruña a las 11:40 horas.
El sábado pasado ocurrió una situación similar con un vuelo entre Málaga y Santiago de Compostela. Se trató del VY2653 de Vueling, que también tuvo que desviarse al aeropuerto de A Coruña por motivos meteorológicos.