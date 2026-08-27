Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro con la torre de control al fondo.

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro con la torre de control al fondo. Cedida

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Desvían al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto por motivos meteorológicos

La meteorología en el aeropuerto portugués habría impedido al piloto realizar el aterrizaje

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Este jueves, el vuelo U2211 de easyJet, que cubría la ruta entre Manchester y Oporto, fue desviado al aeropuerto de A Coruña ante las condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto portugués.

Una terraza del hotel NH Finisterre y turistas en la zona con viviendas de uso turísticos.

El avión tenía previsto despegar del aeropuerto de Manchester a las 06:54 horas de esta mañana y aterrizar en Oporto a las 10:10 horas. Sin embargo, finalmente no pudo completar su llegada al aeropuerto portugués y fue desviado a Alvedro.

Finalmente, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de A Coruña a las 11:40 horas.

El sábado pasado ocurrió una situación similar con un vuelo entre Málaga y Santiago de Compostela. Se trató del VY2653 de Vueling, que también tuvo que desviarse al aeropuerto de A Coruña por motivos meteorológicos.