Dos accidentes dejan heridos y complican el tráfico en Alfonso Molina, en A Coruña

Dos accidentes están provocando complicaciones en el tráfico de Alfonso Molina, en A Coruña, durante la mañana de este jueves.

El primero de los siniestros se ha producido sobre las 9:22 horas a la altura de la antigua finca de Louzán. En estos momentos se están llevando a cabo labores de limpieza para retirar de la calzada los restos del vehículo tras colisionar este con otro coche.

Como consecuencia del accidente hay varios heridos y solo permanece habilitado el carril situado más a la derecha, lo que dificulta la circulación por una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

A este incidente se suma un segundo accidente ocurrido sobre las 9:55 horas en la propia avenida de Alfonso Molina, justo sobre Las Pajaritas. Se trata de una colisión entre dos turismos.

La Policía Local se encuentran en el lugar señalizando el siniestro y Urxencias Sanitarias está atendiendo a los heridos.