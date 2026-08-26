El yate de pesca más grande del mundo vuelve a A Coruña y se queda varios días en el puerto

El puerto de A Coruña vuelve a recibir estos días una de las embarcaciones más llamativas que han pasado por la ciudad en los últimos meses. El Special One, considerado el mayor yate del mundo concebido específicamente para la pesca deportiva, permanece en el puerto deportivo del dique de abrigo.

La embarcación llegó a aguas coruñesas el 25 de agosto, después de haber realizado ya una escala en la ciudad durante el pasado mes de julio. En aquella ocasión, su presencia estuvo vinculada a una parada de avituallamiento.

Con sus 52 metros de eslora y seis cubiertas, el Special One destaca por unas dimensiones poco habituales incluso dentro del exclusivo mundo de los grandes yates. El barco alcanza un volumen de 499 toneladas y combina las prestaciones propias de una embarcación preparada para la pesca en alta mar con diferentes zonas destinadas al descanso y el entretenimiento.

Un barco pensado para pescar en alta mar

El diseño del yate corrió a cargo del astillero neerlandés Royal Huisman junto al estudio de arquitectura naval Vripack, responsables de un proyecto que llevó la pesca deportiva de lujo a una escala extraordinaria.

Dispone de equipamiento específico para la pesca en aguas profundas, con estaciones destinadas a la preparación del cebo y sistemas avanzados de navegación, según recoge la publicación especializada SuperYachtFan.

Pero la embarcación está lejos de ser únicamente un barco de pesca. Sus seis niveles incorporan diferentes espacios pensados para disfrutar del tiempo a bordo, entre ellos un salón panorámico, una zona exterior equipada para el descanso y hasta un cine al aire libre.

El resultado es una combinación de tecnología, grandes espacios y equipamiento de ocio en una embarcación concebida para realizar largas expediciones marítimas sin renunciar a las comodidades de un superyate.

Un proyecto encargado por un príncipe saudí

El barco fue construido bajo la denominación Project 406 y su construcción estuvo vinculada al príncipe saudí Turki bin Muqrin bin Abdul Azziz. La filosofía detrás del proyecto buscaba convertir una embarcación destinada a la pesca deportiva en un auténtico superyate de grandes dimensiones, con capacidad para afrontar expediciones en alta mar y, al mismo tiempo, ofrecer todo tipo de comodidades a bordo.