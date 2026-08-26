La lluvia en A Coruña deja inundaciones en el nuevo mercado de Monte Alto

El nuevo mercado de Monte Alto en A Coruña ha vivido este miércoles una jornada pasada por agua Cedida

El nuevo mercado de Monte Alto, en A Coruña, ha vivido este miércoles por la mañana un episodio literalmente pasado por agua. La estructura del mercado municipal ha presentado filtraciones de agua, lo que ha obligado a los placeros a retirar el agua haciendo uso de escobas.

Desde el Concello da Coruña señalan que este episodio se debe, previsiblemente, a alguna bajante atascada en los canalones. El Concello ha enviado personal técnico para tratar de solucionar el problema lo antes posible.

El mercado abrió sus puertas el pasado 10 de diciembre, después de permanecer cerrado desde 2022. El edificio llevaba unos 20 años sin someterse a una reforma integral. La última actuación se llevó a cabo en 2006, cuando se instaló un Gadis en la primera planta.

Finalmente, fue necesaria una inversión de más de 10 millones de euros, cofinanciados con fondos PIREP, para acometer la renovación del espacio. El resultado fue un edificio acristalado, con una plaza ajardinada, parking y un Gadis mucho más equipado para cubrir las necesidades del barrio de Monte Alto.

El PP califica la obra como "chapuza"

Tras las inundaciones registradas este miércoles, el portavoz y candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, ha exigido responsabilidades a la alcaldesa, Inés Rey, y una solución a las deficiencias del espacio comercial, que califica como "una chapuza que ha costado a los coruñeses 10 millones de euros y que no hace ni un año que se inauguró, con un año de retraso".

Asimismo, Lorenzo señala que los placeros se han quejado desde el primer día de los problemas con los desagües, que, según denuncia, al estar mal nivelados provocan que se aneguen sus puestos. "Hoy nos han trasladado su indignación al haberse inundado el suelo del mercado y buena parte de la plaza por las filtraciones de agua producidas por la lluvia", ha señalado.