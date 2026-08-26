Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

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A Coruña

Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona tras caer en una vivienda de Os Mallos

La mujer presentaba heridas en la frente y tenía una olla al fuego, sin incendio

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Los bomberos de A Coruña intervinieron este miércoles a primera hora en una vivienda de Os Mallos para socorrer a una mujer que se había caído en el interior y que, a consecuencia de los golpes, no podía reincorporarse.

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La actuación tuvo lugar sobre las 06:18 horas en un tercer piso. Según indican los profesionales de emergencias, accedieron al inmueble por la fachada, actuando sobre una ventana entreabierta. Una vez en el interior, localizaron a la mujer caída en el suelo con heridas en la frente y cara tras resbalar en su cocina.

Además, los bomberos constatan que había una olla al fuego, pero sin incendio.

De esta manera, alertaron a los servicios de Urxencias Sanitarias (061) que procedieron a trasladar a la mujer al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). También participó en el dispositivo agentes de la Policía Local.