Betanzos (A Coruña) hace un balance positivo de sus fiestas tras más de diez días de celebración

Betanzos puso este martes el punto final a más de diez días de fiestas de San Roque con la celebración de la segunda jira fluvial de Os Caneiros. Concluye así una de las principales citas del verano en el municipio, que deja un balance "muy satisfactorio" para el gobierno local por la elevada participación y la repercusión económica de la programación.

La alcaldesa, María Barral, destaca especialmente la capacidad de las fiestas para atraer tanto a vecinos de Betanzos y de otros municipios de la comarca como a los numerosos visitantes que se encuentran estos días en la localidad.

La regidora considera que San Roque se ha consolidado como "un referente del verano en Galicia" por el carácter singular de algunas de sus celebraciones y por una programación dirigida a públicos de diferentes edades.

El Globo de San Roque, una de las grandes citas

Entre los momentos más esperados volvió a estar el lanzamiento del Globo de San Roque, que consiguió elevarse sobre Betanzos ante el numeroso público congregado en el municipio.

Barral también destacó el papel de las comitivas de representantes de las fiestas. Este año, Myriam Arnoso Roca fue la representante de San Roque 2026 y el pregón corrió a cargo de Dolores Vázquez, reconocida por el Ministerio de Igualdad con un galardón por la promoción de los valores de igualdad.

En el apartado infantil, la representante fue Iris Pena Martínez, mientras que el pregón fue pronunciado por Carmen Calvo Areosa. La alcaldesa agradeció a ambas pregoneras el "cariño y el compromiso" mostrado hacia sus vecinos.

Miles de personas en las actuaciones musicales

La música volvió a ocupar buena parte del programa. Por Betanzos pasaron durante estos días formaciones y artistas como Panorama, París de Noia, Roi Casal, Grupo Elebé 2.0, Origen, The Cruze, Los Satélites, Os Revenidos, Ortiga y ALGA.

La oferta se completó con propuestas como Michael Legend, un tributo a Michael Jackson, y el espectáculo Imposible! del Mago Rafa.

No toda la programación pudo desarrollarse según lo previsto. Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, una de las citas culturales previstas para estas fiestas. Barral avanzó que se buscará una nueva fecha para poder celebrar el concierto.

Os Caneiros: alta participación, pero también miles de kilos de basura

Las dos jiras de Os Caneiros volvieron a ser protagonistas. La primera registró una de las participaciones más elevadas de los últimos años, mientras que la segunda sirvió este martes para despedir oficialmente las fiestas.

El Concello destaca que se produjeron menos incidencias que en ediciones anteriores, aunque el balance deja también un aspecto sobre el que el gobierno local quiere actuar: la cantidad de residuos abandonados después de la romería.

"No puede ser que el suelo del campo de Os Caneiros aparezca como aparece cada edición, con residuos por todos los rincones", lamenta Barral, que hace referencia a plásticos, botellas y latas y a los miles de kilos de basura que posteriormente deben retirar los servicios de limpieza.

La alcaldesa insiste en que la celebración debe ser compatible con el cuidado del entorno. "La fiesta de Os Caneiros es fiesta, romería y celebración, pero es respeto tanto por las personas que participan como por el medio donde se celebra", señala.

Por este motivo, el Concello prevé trabajar en nuevas campañas de concienciación para tratar de reducir el impacto ambiental de futuras ediciones.

Deporte durante las fiestas

El programa de San Roque también reservó espacio para el deporte y las actividades tradicionales. Entre las citas destacadas estuvieron la XXVI Carreira Popular de Betanzos, el Trofeo San Roque de fútbol, el Torneo de Veteranos, el Aberto de Billarda y la tradicional cucaña.

Barral cerró el balance agradeciendo el trabajo desarrollado por los servicios y trabajadores municipales durante estos más de diez días, con una mención especial al personal de limpieza encargado de acondicionar las calles cada noche y de retirar los residuos acumulados en Os Caneiros.

La alcaldesa también reconoció la colaboración del tejido empresarial local a través del libro de las fiestas, después de una edición de San Roque marcada por la alta participación, la afluencia de visitantes y una intensa programación de actividades.