Dos accidentes en apenas una hora en A Coruña colapsan Alfonso Molina este mediodía

Dos accidentes en apenas una hora de diferencia en Alfonso Molina han complicado la circulación este miércoles al mediodía en A Coruña. Los dos sucesos se produjeron en dirección salida y, aunque ninguno dejó heridos, el segundo de ellos obligó a cortar uno de los carriles y provocó importantes retenciones que todavía se mantenían una hora después.

El primero de los accidentes tuvo lugar a las 13:25 horas. Un vehículo se salió de la vía y acabó sobre la zona ajardinada situada en el desvío hacia la avenida, a la altura de los juzgados. El incidente no dejó heridos y tampoco provocó retenciones, ya que no fue necesario cortar ningún carril de la circulación.

El problema llegó algo más tarde. A las 14:30 horas se produjo una colisión múltiple entre tres vehículos, también en dirección salida de la ciudad. En este caso, fue necesario cortar uno de los carriles, lo que provocó un importante atasco en una franja horaria en la que ya circulan numerosos vehículos por esta vía.

Las retenciones se prolongaron durante la siguiente hora y, una hora después del accidente, el tráfico continuaba afectado en Alfonso Molina.

En ninguno de los dos accidentes hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, además de grúas para retirar los vehículos implicados y restablecer la normalidad en la circulación.

Estos dos sucesos coinciden, además, con la vuelta de las lluvias a A Coruña. Este miércoles el tiempo ha dado un giro brusco en la ciudad, con precipitaciones intensas desde media mañana, después de varios días de tiempo más estable. Un cambio meteorológico que ha acompañado a un mediodía especialmente complicado para la circulación en una de las principales entradas y salidas de la ciudad.