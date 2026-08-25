Palavea, en A Coruña, avanza hacia una nueva biblioteca municipal tras demoler el antiguo mercado

El barrio de Palavea da un nuevo paso para contar con uno de los equipamientos públicos que llevaba tiempo demandando. El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado la demolición del antiguo mercado, sobre cuyo solar se levantará la futura biblioteca municipal. La actuación, ya adjudicada, supondrá una inversión próxima a 1,3 millones de euros.

La retirada de la antigua estructura constituye el primer paso de unas obras con las que el Gobierno municipal pretende transformar este espacio y dotar al barrio de un nuevo equipamiento cultural y social. El proyecto está incluido dentro del Plan de Barrios y contempla un edificio concebido para acoger distintos usos y actividades.

La futura biblioteca no estará planteada únicamente como un lugar destinado a la lectura y al préstamo de libros. El proyecto apuesta por un espacio abierto y polivalente, pensado también para convertirse en punto de encuentro de los vecinos de Palavea.

El inmueble tendrá dos plantas y contará con dos salas destinadas a biblioteca, una sala de usos múltiples, un local social, otro espacio para actividades y talleres, además de almacenes y aseos.

Uno de los elementos previstos será también un aula informática, destinada tanto al acceso a recursos digitales como a la formación en nuevas tecnologías. El objetivo es que el equipamiento pueda acoger actividades dirigidas a distintos perfiles de usuarios y favorecer también el aprendizaje entre generaciones.

La distribución interior se ha diseñado buscando que las diferentes dependencias puedan utilizarse tanto de manera independiente como conjuntamente. De esta forma, el edificio podrá adaptarse a distintos horarios, actividades y necesidades del barrio.

La alcaldesa, Inés Rey, ha destacado que se trata de un proyecto destinado a mejorar los servicios públicos disponibles en Palavea y ha señalado que permitirá disponer de una instalación "moderna, cómoda y con todas las prestaciones necesarias" para acercar la cultura y las actividades divulgativas a los vecinos.

Por su parte, el portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió en la última Xunta de Goberno Local que el proyecto permitirá incorporar a Palavea un equipamiento público flexible y de uso comunitario, además de contribuir a la transformación del entorno urbano.

Una nueva zona infantil en la plaza Padre Busto

La actuación sobre el antiguo mercado no es la única intervención que el Ayuntamiento tiene prevista en Palavea. El barrio contará también con una nueva área infantil en la plaza Padre Busto, un proyecto que acaba de salir a licitación con un presupuesto máximo de 150.000 euros.

La intención es crear un espacio de juego que combine ocio y desarrollo infantil y que esté integrado en el entorno de la plaza. El diseño tendrá en cuenta aspectos como la accesibilidad, las zonas de sombra y la presencia de elementos naturales, especialmente pensando en el uso durante los meses de verano.

El futuro parque incorporará diferentes elementos de juego, entre ellos columpios, balancines, una caseta, dos toboganes y un carrusel, además de otros equipamientos.

Con ambas actuaciones, Palavea sumará en los próximos meses nuevas dotaciones destinadas tanto al ámbito cultural como al ocio infantil, dentro de la estrategia municipal de renovación de espacios públicos y mejora de los equipamientos de los barrios.