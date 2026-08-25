Así cambia uno de los accesos más transitados de A Coruña: más zonas verdes y mayor seguridad

Finalizadas las obras de mejora del tramo de la avenida de Alfonso Molina que conecta con la avenida Fernández Latorre Quincemil

Uno de los principales puntos de entrada y salida de A Coruña estrena imagen. El Concello ha dado por finalizadas las obras de mejora del tramo de la avenida de Alfonso Molina que conecta con la avenida Fernández Latorre y las calles Ramón de la Sagra y José Cornide, después de completar los últimos trabajos de ajardinamiento.

La intervención ha supuesto una inversión municipal de más de 150.000 euros y ha permitido introducir cambios destinados a mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, además de incrementar la presencia de vegetación en un punto por el que pasan diariamente miles de personas.

Los trabajos forman parte del plan municipal de humanización de vías y creación de zonas verdes en los diferentes barrios de la ciudad.

"Miles de personas pasan a diario por esta puerta de entrada a la ciudad. Con el proyecto que impulsamos, damos una nueva imagen al tramo buscando no solo la funcionalidad y la humanización, sino también la ampliación de espacios verdes", señala el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.

Más vegetación en Alfonso Molina

La última fase de la actuación se ha centrado precisamente en la naturalización del entorno. El Concello ha plantado dos árboles de la variedad "Slender Silhouette" y ha creado un espacio vegetal formado por diferentes especies, con un total de 83 ejemplares de plantas.

A ellos se suma una segunda zona con 165 unidades de setos de tipo "Ilex Crenata". Para garantizar su mantenimiento también se ha instalado un nuevo sistema de riego por goteo.

Los cambios no se limitan a la imagen del cruce. Una de las principales actuaciones ha sido la elevación del paso de peatones, una medida con la que se busca reducir la velocidad de los vehículos y reforzar la seguridad de las personas que cruzan en uno de los accesos con mayor tránsito de la ciudad.

También se han renovado canalizaciones pertenecientes a la red municipal de saneamiento y se ha sustituido el pavimento de las aceras. Los nuevos materiales son más resistentes y están pensados para facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad o visibilidad reducida.

Actuaciones en uno de los principales accesos a A Coruña

Esta intervención se suma a otros trabajos ejecutados recientemente en la propia avenida de Alfonso Molina. La pasada semana abrió completamente la pasarela que conecta las estaciones, después de una remodelación en la que el Concello invirtió cerca de un millón de euros.

La obra permitió sanear y mejorar la estructura, incrementar la seguridad de los peatones durante el recorrido y avanzar en su accesibilidad respecto a su configuración anterior.

Tras su apertura, todavía quedan por ejecutar algunos trabajos de acondicionamiento del entorno y actuaciones de jardinería, previstas para las próximas semanas.