Díaz Gallego destaca la "independencia" de la comisión de la Ciudad Vieja y Pescadería de A Coruña en los 10 últimos años

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Concello de A Coruña

Francisco Dinis Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, ha dejado de presidir esta semana la comisión asesora del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería), en una modificación aprobada en una Xunta de Goberno Local que tuvo lugar el pasado martes de manera extraordinaria.

Su cambio, con la directora de Urbanismo Gloria de la Montaña como nueva presidenta, no fue el único. Otros cinco cargos de este equipo también se modificaron.

Este miércoles por la noche, el titular del área de Urbanismo del Concello hizo una valoración de la última década de trabajo de la comisión.

"La Comisión PEPRI ha tenido en estos 10 años de trabajo dos valores fundamentales: su independencia y su buen hacer, basado fundamentalmente en el perfil de sus componentes con gran experiencia en materia de conservación del Patrimonio", destacaba el edil en sus redes sociales, desde las que también puso en valor que, pese al paso de distintos gobiernos por María Pita, el equipo se mantuvo sin cambios en sus perfiles de expertos.

"Se ha hablado en libertad, hemos discutido, hemos discrepado, pero sobre todo, en estos 10 años dictaminando con fundamento, por unanimidad y con criterios firmes, se ha defendido la ciudad, su historia y su patrimonio", continúa el concelleiro.

Citando a Albalat, uno de los arquitectos más importantes de la historia de A Coruña, Díaz Gallego apeló a que el trabajo de la comisión se centró en devolver "la ciudad a sus habitantes" y quitársela "a sus vendedores".

En esta misma línea, el edil de Urbanismo, ya fuera del equipo de la comisión del Pepri, destacó que "estos 10 años han valido sin duda mucho la pena".

La modificación en la composición de este equipo ha levantado críticas en la oposición.

El BNG lamenta que el motivo detrás del cambio "non é para beneficio de todas e de todos", mientras que el PP denuncia que el área de Urbanismo "sigue bloqueada".