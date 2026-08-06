A Coruña renovará el Puesto de Mando Avanzado y la furgoneta de los servicios de emergencias

El Concello da Coruña ha sacado a licitación el suministro y el servicio de mantenimiento integral de un nuevo vehículo de Puesto de Mando Avanzado (PMA) para las operaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Esta base móvil estará totalmente equipada con tecnología de última generación y cuenta con un presupuesto base de licitación de 713.726,43 euros.

"Desde el Gobierno local trabajamos para garantizar que los servicios de emergencias dispongan de los mejores equipamientos, porque invertir en estos servicios significa no solo mejorar la vida de la ciudadanía, sino también salvar vidas durante los operativos. Cuantos más recursos tengan los profesionales, mayor será la seguridad para todos y todas", explicó Montserrat Paz, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

La empresa adjudicataria del contrato se comprometerá, además del suministro del vehículo, a garantizar la prestación de un servicio técnico de asistencia y mantenimiento del vehículo y del equipamiento especial del Puesto de Mando Avanzado (incluyendo consumibles y piezas de desgaste), así como de un servicio técnico de asistencia y mantenimiento del equipamiento tecnológico, informático y de comunicaciones.

El Puesto de Mando Avanzado contará también con una sala de comunicaciones y una sala de reuniones. Asimismo, se exigirán una serie de requisitos mínimos necesarios para el correcto desempeño de las funciones del vehículo, como una capacidad mínima de 130 litros de combustible en el depósito, ruedas con llantas de acero, toma de corriente móvil, la infraestructura y el mobiliario necesarios para operar en la sala de comunicaciones o una estación meteorológica, entre otras prestaciones.

El Concello también ha sacado recientemente a licitación, como parte del plan de renovación de los recursos de los servicios de emergencias, el suministro de una Furgoneta de Salvamentos Varios, con un presupuesto base de 697.028,98 euros.

Este segundo vehículo, de menores dimensiones, también estará ampliamente equipado para el desarrollo de operativos en diversas condiciones geográficas y ambientales. Dispondrá de un sistema de instalación eléctrica, un motor de arranque con potencia suficiente para funcionar a bajas temperaturas, sistema de arranque rápido y una capacidad mínima de tracción de 6.000 kg, entre otros requisitos. El plazo de entrega será de 15 meses desde la formalización del contrato.